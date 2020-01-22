Цены на газ в Европе упали до исторических сезонных минимумов…

Цены на газ в Европе продолжают падать: котировки на спотовом рынке и на месяц вперед на узле TTF в настоящий момент составляют около 126 долл./тыс. куб. м (или 3,50 долл./млн БТЕ) – это самый низкий уровень для этой даты за все время наблюдений (и приблизительно вдвое ниже прошлогодней цены в 256 долл./ тыс. куб. м). Эта ситуация влияет и на цену СПГ. Как сообщает Bloomberg, Новатэк по итогам завершившегося 16 января тендера заключил сделку поставки партии СПГ в Европу в марте со скидкой к индексу TTF, подразумевающую цену для компании менее 3,70 долл./млн БТЕ. Цены на газ снижаются из-за теплой погоды в Европе (средняя температура в январе была на 3 градуса выше нормы за последние 30 лет), высокого уровня запасов в подземных хранилищах (79% против 58% в среднем за последние пять лет) и резкого увеличения поставок СПГ с новых проектов – в частности, из США. По нашим расчетам, американские поставщики увеличили экспорт СПГ на 67% г/г, до 37,5 млн т, в 2019 г., из которых 14,5 млн т поступило в Европу (по сравнению с 3,2 млн т в 2018 г.). Импорт СПГ в Европу в целом вырос на 69% г/г, до 86,8 млн т, против 51,3 млн т. в 2018 г.

…и в Азии также становится много СПГ. Проблема избыточного предложения СПГ заметна и на азиатском – когда-то премиальном – рынке. Базисная цена СПГ в настоящий момент составляет лишь 4,10 долл./млн БТЕ (также исторический сезонный минимум). Некоторые импортеры СПГ в регионе даже пытаются реэкспортировать законтрактованные объемы (японская Osaka Gas недавно объявила тендеры на две партии СПГ с американского проекта Freeport LNG с поставкой в Европу в июле и ноябре). Только в декабре 2019 г. в США начали работу мощности по производству СПГ в объеме около 10,75 млн т, а в 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию мощности еще на 11,75 млн т, поэтому сокращения предложения в ближайшее время не ожидается.

Фактические показатели Газпрома и Новатэка в 2020 г. могут быть ниже наших прогнозов. С учетом всех этих факторов возникает риск, что финансовые показатели Газпрома и Новатэка будут ниже наших прогнозов. Напомним, в наш базовый сценарий заложена более высокая цена на газ в Европе – 170 долл./тыс. куб. м или 4,80 долл./млн БТЕ на спотовом рынке. Если цены на газ в Европе и Азии останутся на текущих уровнях в течение всего года, EBITDA Газпрома в 2020 г. может снизиться на 13% (3,3 млрд долл.), а дивиденды на одну акцию и дивидендная доходность могут упасть до 11,98 руб. и 4,8% против 14,58 руб. и 5,8%, предусмотренных в нашей модели компании.

Включение текущих низких цен на СПГ в нашу модель Новатэка не скажется напрямую на EBITDA компании (поскольку она лишь перепродает продукцию Ямал СПГ с наценкой), но окажет давление на финансовые показатели Ямал СПГ. Например, по нашим расчетам, если средняя цена реализации СПГ с этого проекта будет равна текущей спотовой цене, то EBITDA предприятия и его вклад в чистую прибыль Новатэка снизятся приблизительно на 1,6 млрд долл. и 0,6 млрд долл. соответственно. Между тем 85% общей проектной мощности предприятия (или 79% общего объема производства, поскольку оно работает с превышением проектной мощности) законтрактованы по долгосрочным соглашениям с определенной привязкой к ценам на нефть, что, как мы полагаем, отчасти компенсирует снижение спотовых цен на газ. На данном этапе мы оставляем модели компаний без изменений, но отмечаем риски недостижения наших прогнозов.