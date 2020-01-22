Пара евро-доллар продолжает находиться под давлением
Участники рынка продолжают готовиться к предстоящему заседанию ЕЦБ. Мы по-прежнему ожидаем, что регулятор сохранит ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях 0% и —0,5% соответственно. Скорее всего, что сюрпризов не будет и ЕЦБ временно возьмет паузу в принятии решении относительно дальнейшего изменения денежно-кредитной политики.
Сегодня участникам рынка стоит проследить за статистикой по продажам домов на вторичном рынке в США. Согласно нашим ожиданиям, в декабре показатель составил 5,43 млн. Также будет обнародован индекс экономической активности ФРБ Чикаго за декабрь. В Италии выйдут данные по промышленным заказам за ноябрь. Важных выступлений представителей ФРС и ЕЦБ сегодня не ожидается.
На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD продолжает торговаться в рамках нисходящего канала с верхней границей около 1,1130 и нижней границей в районе 1,1030. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но уже достигли зоны перепроданности, поэтому ожидается приостановка нисходящего движения.
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