Вчера премьер-министр М. Мишустин представил В. Путину состав нового Правительства.

При обилии перестановок (обновилось более половины состава кабинета министров) наиболее интересной нам видится замена А. Силуанова на А. Белоусова в должности первого вице-премьера. Оба являются известными и опытными экономистами с большим стажем работы на госслужбе, но имеют разные взгляды на проводимый экономический курс. А. Силуанов, на наш взгляд, признанный консерватор в бюджетной политике, он активно защищал бюджетное правило, выступал против раздувания бюджетных расходов. А. Белоусов в экономике, наоборот, активный «государственник», поддерживает наращивание государственных расходов (его называют одним из авторов текущей версии майского указа В. Путина) и мобилизации доходов бюджета (стоит вспомнить «список Белоусова», появление которого было достаточно неожиданным).

По нашему мнению, тот факт, что А. Силуанов сохранил свой пост министра финансов, в целом говорит о признании его успехов, но такая замена на второй позиции в Правительстве все же свидетельствует о наличии запроса на изменение тактики в исполнении бюджетной политики и на ускорение экономического роста.

В этой связи под вопросом пока остаются установки в области госфинансов прошлых лет – в первую очередь, бюджетное правило в текущей жесткой версии. Напомним, что «краеугольным камнем» сейчас выступает достаточно низкий уровень цены отсечения по нефти (в 2020 г. — 42,4 долл./барр.), из-за чего по бюджетному правилу получается: 1) стабильно большой объем допдоходов (и, соответственно, интервенций, которые также стабильно держат курс рубля относительно слабым), 2) перманентный профицит бюджета (т.к. по правилу, расходы верстаются исходя из цены отсечения). Мы не раз писали, что бюджетное правило, с одной стороны, обеспечивает подушку безопасности, с другой, «отнимает» у экономики ежегодно около 1 трлн руб. (которые идут не в расходы, а в резервы).

А. Белоусов не раз высказывался против бюджетного правила в разных его версиях как раз по причине того, что оно ограничивает бюджетный стимул. Возможно, сейчас, в новой должности, он поднимет вопрос о смягчении правила, например, через повышение цены отсечения (ее рост на 3-4 долл./барр. мог бы дать экономике дополнительно 500-600 млрд руб./год). Кстати говоря, не раз таким образом смягчить правило предлагал А. Кудрин. Впрочем, эта идея, скорее всего, встретит сопротивление ЦБ и Минфина.

Вторым заметным изменением в Правительстве, с точки зрения экономической политики, стала смена М. Орешкина (который может стать помощником Президента по экономическим вопросам) на посту министра экономического развития М. Решетниковым (бывший губернатор Пермского края). М. Решетников — экономист по образованию, однако его карьера в целом не была связана с участием в подготовке экономических реформ (в отличие, например, от А. Кудрина и Г. Грефа), академической работой (А. Белоусов) или финансовым сектором (М. Орешкин). Видимо, его назначение связано скорее с его менеджерскими качествами, тогда как последнее слово в экономической политике все же может остаться за А. Белоусовым.