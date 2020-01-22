Итак, определился финансовый блок в правительстве России.

Слухи подтвердились: Силуанов потерял пост первого вице-премьера, однако остался на посту министра финансов. Пост вице-премьера теперь только один и его занял Белоусов. Очевидно, что все прежние фигуры, которые остались в правительстве будут выполнять технические функции, а главную социально-экономическую задачу будет курировать бывший помощник президента России.

Задачу сформулировал президент в послании Федеральному собранию – повышение темпов роста экономики выше мировых, реализация нацпроектов и запуск нового инвестиционного цикла. Финансовые ресурсы для этого нужны большие, особенно в пункте «новый инвестиционный цикл». Понятно, что в условиях изоляции со стороны Запада источники финансирования будут только внутренними. Думаю, что Банк России будет встроен в эту руководящую цепь для выполнения основной задачи, правда пока непонятно, каким по очереди звеном. Судя по тому, что котировки в паре доллар-рубль начали путь на север, уже 62, причем в налоговый период (платежи значительные — 1.7 трлн. рублей), игроки вывод сделали – период сверхконсервативной монетарной политики нашего ЦБ подходит к концу.