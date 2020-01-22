В I полугодии пара доллар-рубль не выйдет из диапазона 60-64
По итогам 2019 года российский рубль укрепился по отношению к доллару на 11,4% на фоне снижения привлекательности доллара как защитного актива и роста привлекательности инвестиций в фондовые рынки и валюты развивающихся стран. 2019 год отметился замедлением глобальных темпов экономического роста, в том числе, роста экономики США. Ослаблению доллара способствовали смягчение риторики ФРС США и обострение торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином в I полугодии прошлого года. В то же время поддержку рублю оказали уменьшение санкционного и геополитического давления и приток иностранного капитала на российский рынок. Мы прогнозируем, что в I полугодии 2020 года валютная пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 60-64 руб. Данный диапазон также будет поддерживаться за счет операций Министерства финансов РФ по покупке иностранной валюты на открытом рынке.
К европейской валюте по итогам 2019 года рубль укрепился на 13,3% на фоне снижения привлекательности евро и роста привлекательности инвестиций в фондовые рынки и валюты развивающихся стран. 2019 год отметился замедлением глобальных темпов экономического роста, в том числе, роста экономики еврозоны. Ослаблению евро способствовали сокращение производственного сектора в европейском регионе и сохранение неопределенности в отношении выхода Великобритании из состава ЕС. В то же время поддержку рублю оказали уменьшение санкционного и геополитического давления и приток иностранного капитала на российский рынок. Мы прогнозируем, что в I полугодии 2020 года валютная пара EUR/RUB будет находиться в диапазоне 67-71 руб. Значительное влияние на курс европейской валюты к рублю также оказывает динамика ключевой валютной пары EUR/USD.
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