После полутора месяцев роста российский рынок акций начал разворачиваться. В среду во многих голубых фишках прошла волна фиксации длинных позиций. Впервые с 3 декабря прошлого года масштаб дневного падения индекса МосБиржи превысил 0,7%.

Распродажа в первую очередь наблюдалась в наиболее ликвидных инструментах. Индекс голубых фишек упал на 1,13%, тогда как индекс акций компаний средней и малой капитализации опустился лишь на 0,34%.

Именно первый эшелон традиционно является флагманом восходящего тренда, а менее ликвидные бумаги, как правило, догоняют позже, на излете тенденции или переходе в боковик. При приближении коррекции ситуация меняется — на первом этапе активнее начинают падать голубые фишки, что мы и наблюдаем.

Обращаем внимание и еще на одну важную деталь. Падение российского рынка вчера было преимущественно нашей внутренней историей. Индекс развивающихся стран MSCI EM вырос на 0,6%. В это же время на американском рынке акций были переписаны исторические максимумы по ключевым индексам S&P 500, Nasdaq Composite.

С ускорением начали падать обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-4,88%). Просадка этих бумаг не вызывает удивления и выглядит фундаментально оправданной, учитывая ранее показанный рост. Риски спуска к более низким отметкам, на мой взгляд, остаются высокими. Драйвер простой — низкие ожидаемые дивиденды.

Активное снижение накануне было в бумагах Русала (-6,12%). В предыдущие недели они также очень сильно подросли, существенно опередив рынок в целом. Подъем был спровоцирован устойчивым ростом стоимости 27,8%-ой доли в Норникеле, а также ожиданиями высоких дивидендов от ГМК, которые позволят сократить долговую нагрузку. Цены на сам алюминий при этом оставались относительно стабильными. Так что при первых же признаках коррекции в палладии и бумагах ГМК в акциях Русала также прошла закономерная волна фиксации прибыли. Рассчитывать на быстрое восстановление к недавним максимумам около 39–39,5 руб. сейчас достаточно сложно. Но незначительный отскок в бумагах Русала и Норникеля на фоне возобновления роста палладия (+1,8% с утра) вполне возможен.

В отсутствие краткосрочных драйверов наблюдается ускорение снижения в акциях Новатэка, упавших вчера на 3,64%. С технической точки зрения текущая волна снижения выглядит незавершенной. Допускаю спуск к ближайшей поддержке около 1150 руб.

Ускорение волны распродаж произошло в бумагах Распадской (-5,24%). Львиная доля снижения пришлась на последние минуты торгов. Каких-то локальных драйверов, которые могли бы способствовать возврату к недавним 120–122 руб., сейчас не наблюдаем. Невысокие ожидаемые дивиденды могут сдерживать покупки.

Существенно лучше рынка в среду выглядели акции АФК Системы (+5,14%). Рост был спровоцирован рядом заявлений главы компании Владимира Евтушенкова. Он сообщил, что компания разработала новые условия дивидендной политики, подробности которой вскоре будут известны. Также он отметил, что рассчитывает на снижение долговой нагрузки АФК до 150 млрд руб. в 2020 г. Евтушенков рассказал о высоких темпах роста бизнеса Ozon и планах выйти на IPO до конца следующего года. В моменте акции Системы выглядят перегретыми, хотя на длинной дистанции сохраняем умеренно положительный взгляд. Компания торгуется с дисконтом к стоимости активов.

Среди корпоративных событий можно выделить новость о том, что Аркадий Волож намерен продать около 2 млн акций Яндекса класса А. Текущая рыночная цена бумаг составляет $45,36, так что весь пакет может оцениваться примерно в $92 млн. Общая капитализация компании составляет порядка $14,6 млрд. На мой взгляд, реализация пакета не должна существенным образом повлиять на динамику акций, так как продажа может осуществляться небольшими частями в течение года, не более 8335 акций в день. То есть риска навеса продавца нет. К тому же ранее в ноябре Яндекс анонсировал программу обратного выкупа акций на сумму $300 млн. То есть это в 3 раза больше, чем количество бумаг, которые может продать Волож. Долгосрочный взгляд на перспективы акций Яндекса остается положительным. Высокие оценки по мультипликаторам оправдываются уверенными темпами роста бизнеса (+38% рост выручки в III кв. 20219 г.). На мой взгляд, подъем выше 3000 руб. на горизонте 2020 г. при прочих равных выглядел бы оправданным.

Слабая динамика российских индексов отчасти обусловлена негативной тенденцией на рынке нефть. В среду котировки фьючерсов Brent опустились на 2,1%, а сегодня утром снижаются еще на 1%. Торги проходят около уровня $62,5

Участники нефтяного рынка закладывают в цену фактор ожидаемого перепроизводства нефти в I полугодии, и особенно в I квартале. Хотя это временное явление, которое заранее прогнозировалось как EIA, так и МЭА, в моменте сентимент преимущественно медвежий. Складывается ситуация, когда негативные новости в отрасли оказывают более существенное влияние на снижение котировок, чем позитивные на их рост.

На горизонте до конца года сохраняем умеренно положительные ожидания по нефти Brent с возможным диапазоном $65–75, но в моменте допускаем локальную слабость из-за фактора глобального перепроизводства и роста запасов. В частности, вчерашние данные от API указали на недельный рост запасов сырой нефти и бензина больше ожиданий. Сегодня ждем такую же статистику от Управления Минэнерго США, а также цифры по уровню добычи. На прошлой неделе она достигла абсолютного исторического максимума — 13 млн б/с.

Ситуацию для нефти обостряют заявления, касающиеся распространения нового вируса в Китае. По оценкам Goldman Sachs, повторение эпидемии по типу атипичной пневмонии в 2003 г. могло бы привести к выпадению с рынка спроса на нефть в размере до 260 тыс. б/с.

Сегодня на старте торгов российский рынок акций может открыться на отрицательной территории. Ближайший промежуточный уровень поддержки расположен на 3145 п. Еще более важная точка опоры находится в районе 3080–3090 п. О более серьезном масштабе коррекции пока говорить преждевременно.

Падение цен на нефть вкупе с высоким объемом покупок валюты со стороны Банка России может способствовать продолжению роста курса USD/RUB. В качестве ближайшего ориентира по доллару можно выделить район около 62,35–62,5. Если вдруг эти рубежи будут пройдены, то следующие цели сместятся к 63,2–63,3.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду развернулись вниз. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижается на 0,07%, нефть Brent в минусе на 1,34%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия среды.