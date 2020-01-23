Сегодня снижение "голубых фишек" на рынке может составить 1,5-2,5%
Вчера коррекция на рынке усилилась. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов. Лидерами роста стали акции АФК Системы (+5,14%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl (-6,12%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 62,00.
АЛРОСА (+0,68%) опубликует операционные результаты за 4-й квартал и 2019 год. Агрегированные данные по продажам были раскрыты ранее, поэтому заметной реакции инвесторов на новость не предвидится. Среди других важных новостей компании – начало разведывательного бурения на руднике «Мир», восстановление добычи на котором возможно на горизонте 6-8 лет. Но неплохим драйвером может стать другая новость – Минфин рассмотрит предложение по покупке алмазов в госфонд в размере до $1 млрд. (около трети всех продаж за год). Это в значительной степени застраховало бы Алросу от колебаний спроса на мировом рынке. На минимуме спроса продажи падали вдвое. Подобная практика была во время кризиса 11 лет назад, и при необходимости, может быть возобновлена. Таким образом, компания гарантировала бы операционный денежный поток $0,5-1 млрд, а значит, исключались бы системные риски для дивидендов миноритариев. Рекомендация – «держать», цель – 100 рублей за акцию.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Мы не исключаем продолжения коррекции, снижение «голубых фишек» может составить 1,5-2,5%. Аутсайдерами будут сырьевые компании на фоне падения цен на нефть, палладий и другие активы. Вместе с тем, акции телекомов, ритейлеров, Yandex выступят в качестве защитных. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3150-3170 п., по паре USD/RUB: 61,70-62,30.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200123/830833547.html