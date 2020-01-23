Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. В ходе азиатской сессии индексы Китая и цены на сырье продолжают коррекцию, что создает условия для слабого открытия индексов РФ. Вчерашний день прошел для мировых площадок под знаком снижения, основной причиной которого, вероятно, выступает распространение нового вируса из Китая, число жертв которого растет, как и беспокойство участников рынка. Даже индексы США, которые проводили очередной сильный день, снизились под закрытие, что дает основания для продолжения коррекции сегодня. В целом, новостной фон сопутствовал росту. Помимо финансовых отчетов компаний, которые преимущественно превосходят ожидания рынка, поддержкой выступали комментарии с форума в Давосе, а также макростатистика. В частности, Мнучин говорил о второй части сделки.

Ожидается, что переговоры по ней стартуют в ближайшее время и, по словам министра финансов, договоренность может быть достигнута даже до президентских выборов в ноябре. Также было подтверждено, что Трамп согласился отложить введение тарифов на товары из Франции, переговоры по этому поводу также предстоят, но локально новость положительна. Наконец, макростатистика не разочаровала инвесторов – продажи новых домов в США в декабре выросли на 3.6% при ожиданиях роста на 1.3%. То есть фундаментальная повестка продолжает способствовать росту мировых рынков, однако без решения проблемы с вирусом он вряд ли будет возможен.

Цены на нефть значительно просели в ходе вчерашнего дня, марка Brent потеряла почти 3% и завершила торги на уровне 62.50 за баррель. Опасения за спрос на сырье преобладают уже не один день, однако вчера выросли беспокойства и по поводу предложения. Глава МЭА считает, что в первом полугодии 2020 будет переизбыток нефти, что обозначило ускорение падения цен. Такая оценка звучит, несмотря на действия ОПЕК+ и нестабильность на Ближнем Востоке, поэтому рассчитывать на рост сырья в среднесрочной перспективе, вероятно, не стоит.

Рубль несколько стабилизировался к доллару и евро на фоне хорошего спроса на ОФЗ в ходе аукционов Минфина. Было размещено два выпуска суммарно на 85 млрд. рублей при высоком спросе. Тем не менее, говорить о возвращении российской валюты к росту сейчас преждевременно.

Рынок акций РФ продолжил снижение, однако можно выделить акции АФК Система, которые были в лидерах торгов после сообщений Евтушенкова о готовности к IPO Ozon, новой дивполитике, а также возможном возвращении к комфортному уровню долга.