Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое ранее на неделе снижение, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после повышения в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,1%. Индикаторы отступили от максимумов дня ввиду всеобщего уклонения инвесторов от риска и коррекционных настроений из-за коронавируса в Китае. Позитивными сигналами тем временем стали квартальные отчетности и прогнозы IBM и Netflix, а также данные о росте продаж на вторичном рынке жилья США в декабре.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют порядка 0,2%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%. Индикатор в течение дня пытался отступить от минимумов, но не смог отвоевать все потери. Инвесторы в четверг будут ждать подведения итогов заседания ЕЦБ, который, вероятно, оставит ключевые процентные ставки без изменений.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 упал почти на 1%. Фондовые индексы Китая теряют порядка 3-3,5% на фоне новых случаев заражения коронавирусом как в самой стране, так и за рубежом. При этом власти КНР рекомендовали жителям города Ухань – центра заболевания – не покидать его пределы, и запретили туристическим группам посещение этого населенного пункта.

Нефтяные фьючерсы утром дешевеют 1,5-2% после падения более чем на 2% накануне. Котировки продолжают обновлять минимумы текущего года на опасениях снижения спроса на “черное золото”, а также после публикации данных Американского института нефти по запасам. Отчет показал увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, а нефтепродуктов – на 8 млн баррелей – негативный для котировок сигнал. От данных Минэнерго США в среднем ждут падения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду упали, ускорив темпы нисходящего движения в конце сессии. Рублевый индикатор взял курс на поддержку 3160 пунктов, а долларовый – на 1600 пунктов. Риски развития нисходящей коррекции растут, а индексы на дневных графиках только-только начали выход из зон перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3140-3200 пунктов.

Рубль по итогам сессии почти не изменился против доллара и евро, отступив от минимумов дня, несмотря на снижение мирового аппетита к риску. Пара доллар/рубль остается ниже 62 руб, но положение выше 61,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) оставляет дорогу к 62,40 руб открытой (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль расположена у отметки 68,65 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которой поставит следующей целью движения 69,60 руб (верхняя полоса Боллинджера).

Утром российские индексы и рубль окажутся под давлением продаж на мировых фондовых площадках, в связи с чем с наибольшей долей вероятности присоединятся к падению. Коррекционные настроения на финансовых биржах усиливаются и на данный момент вряд ли могут быть существенно сглажены мягкой политикой ЕЦБ или позитивными макроэкономическими данными. Рынки все еще нуждаются в снятии перекупленности.