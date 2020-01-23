Российский рынок акций и рубль снизятся на негативном внешнем фоне. Опасения международных инвесторов из-за вспышки вируса в Китае оказывают давление на глобальные фондовые рынки, в частности на российский рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Опасения, вызванные вспышкой вируса в Китае, оказали давление не только на спрос на акции, но и на динамику цен на нефть – фьючерсы на Brent в среду понизились на 2%, сегодня снижение продолжается (трейдеры полагают, что распространение вируса может негативно повлиять на объем пассажирских перевозок, а значит, и на спрос на топливо), отмечает он.

На предстоящих торгах вероятность снижения рынка вновь высокая, как и вероятность движения курса доллара в диапазон 62-62,5 рубля, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в среду по итогам торговой сессии продемонстрировали рост на фоне публикации сильной внутренней статистики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра понижаются на 0,18-0,21%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пределах 2,8%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 2,8%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,05%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,69%, японский Nikkei 225 — на 0,93%.

Стоимость нефти падает на 1,6% — до 62,2 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1082 доллара против 1,1093 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок скорректировался вниз второй день подряд после обновления в начале недели исторического максимума по индексу Мосбиржи и почти 8-летнего – по РТС. Ощутимое снижение рынка нефти в район месячного минимума поддержало фиксацию прибыли игроками по российским активам.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,08% — до 3174,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,31%, до 1612,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 4 копейки – до 61,84 рубля, евро — на 2 копейки, до 68,6 рубля, следует из данных Московской биржи.