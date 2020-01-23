Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,0%. В годовом исчислении она снизилась до 2,6%. Цены выросли на 0,4% за 1–20 января и, вероятно, останутся на этих уровнях по итогам всего месяца. Инфляция оказывается значительно ниже прогноза ЦБ РФ на конец года (3,5–4,0% г/г).

Нулевая недельная инфляция является важным аргументом к снижению ключевой ставки 7 февраля. Более того, мы не видим значительных проинфляционных рисков от новых мер президента, озвученных в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию (социальная защита малообеспеченных семей с детьми, увеличение материнского капитала). На наш взгляд, новые соцвыплаты могут добавить не более 0,1 п.п. к инфляции. Что касается материнского капитала, то, по статистике, 80% его расходуется на улучшение жилищных условий. Таким образом, рынок недвижимости мог бы получить положительный импульс от этого.

Мы считаем, что ЦБ РФ не будет делать паузу в смягчении денежно-кредитной политики в связи с предложениями президента в послании Федеральному собранию. ЦБ РФ, на наш взгляд, 7 февраля снизит ставку на 0,25 п.п. и представит свое обновление нейтральной ставки (6–8%), чтобы обосновать снижение ставки до менее чем 6,0%. Мы по-прежнему ожидаем, что ключевая ставка опустится до 5,5% к декабрю 2020 г.