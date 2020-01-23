Интерес инвесторов к ОФЗ сохраняется на высоком уровне, что продемонстрировали аукционы Минфина в среду. Спрос на 5-летние ОФЗ составил 98,8 млрд руб. Минфин разместил гособлигации на 58,4 млрд руб. с доходностью 5,97%, что предполагает дисконт 1 б.п. к закрытию торгов во вторник. Спрос на инфляционные ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. составил 50,4 млрд. руб., ведомство продало гособлигации на 26,7 млрд руб. Большой объем неудовлетворенных заявок транслировался в покупки на вторичном рынке. По итогам среды доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. – до 5,93% годовых.

Рост потребительских цен за третью неделю января оказался нулевым, что с учетом данных за первые две недели позволяет прогнозировать замедление инфляции до 2,5% в январе. Это выступает аргументом в пользу дальнейшего смягчения ДКП Банком России. Ждем снижения ставки на заседании 7 февраля до 6%. Вероятность снижения ставки ниже 6% в этом году возрастает. Снижение ключевой ставки поддержит спрос на ОФЗ.

Объем размещения евробондов ЕМ в январе уже составил 79 млрд долл, что является рекордным уровнем для первого месяца года. При этом Россия не планирует в этом году размещение еврооблигаций. На фоне притока дешевой ликвидности на глобальный рынок ожидаем, что дефицит предложения нового российского госдолга будет способствовать поддержанию узкой премии (110 – 120 б.п.) в российских евробондах к UST. При сильных макроэкономических показателях ожидаем нейтральной реакции российских еврооблигаций на ослабление аппетита к риску на фоне вспышки коронавируса в Китае.



