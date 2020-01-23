Инвесторы проявляют большую активность на первичных аукционах нежели на вторичном рынке. Вчера в первой половине дня на рынке наблюдался поток продаж и доходности росли на 1-3 бп, однако к концу дня произошла коррекция и итоговое изменение за день составило от —2 до +1 бп вдоль кривой. Объем торгов по прежнему низкий, на уровне 67% от среднедневного оборота за последний год.

Аукционы Минфина вчера прошли очень удачно, совокупный объем размещения бумаги с фиксированным доходом серии 26229 (ноя.25, доходность 5.96% годовых) и индексируемой ОФЗ 52002 (фев.28) составил 85.1 млрд руб. Однако больше всего привлекла внимание одна заявка объемом 58 млрд, на первом аукционе в бумаге с фиксированным доходом, которая в добавок была закрыта с дисконтом в 2 бп ко вторичному рынку (отсечка 5.97% годовых). ОФЗ с привязкой дохода к инфляции по прежнему интересна локальным инвесторам, объем ее размещения составил 26.7 млрд при совокупном спросе в 50.4 млрд.



