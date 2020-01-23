Настроения на глобальных площадках остаются негативными на фоне сообщений о распространении коронавируса. К текущему моменту Китай подтвердил 571 случай заражения вирусом и 17 смертей в результате заражения. Кроме того, вчера китайские власти закрыли выезд из города Ухань, являющегося эпицентром заболевания, таким образом, заблокировав город с населением в 11 миллионов человек. Как следствие, китайский фондовый индекс Shanghai Composite в утренние часы падает более чем на 3%, а фьючерсы на американские индексы снижаются на 0.2%. Вчера индекс S&P500, хотя и снижался большую часть торгов, в итоге закрылся без значимых изменений. Поддержку американскому фондовому рынку, вероятно, оказали сообщения Д. Трампа о том, что в течение ближайших 90 дней в США будет подготовлен план по снижению налогов на средний класс. Такая мера способна оказать поддержку американской экономике, рост которой и без того остается весьма устойчивым. Пара EURUSD по-прежнему торгуется ниже отметки 1.11. Сегодня ключевым событием для евро станет заседание ЕЦБ (15.45 мск) и пресс-конференция главы регулятора К. Лагард (16:30 мск). Мы ожидаем сохранения ключевой ставки ЕЦБ на уровне —0.5%. В целом вряд ли заседание европейского регулятора или пресс-конференция главы ЕЦБ будут иметь значимое влияние на динамику евро сегодня, поскольку в центре внимания будет анонс пересмотра долгосрочной стратегии регулятора, при этом не ожидается каких-либо изменений в текущей политике.

Российский валютный рынок

Российская валюта остается заложником ухудшения настроений на глобальных площадках на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. При этом динамика рубля с начала недели складывалась хуже, чем у большинства прочих валют развивающихся стран: рубль теряет 0,4% в основных валютных парах, в то время как индекс валют развивающихся стран по итогам вчерашних торгов остался практически без изменений. Ситуация для рубля несколько усугубляется негативной динамикой на нефтяном рынке, где цены вернулись к отметке 62,3 долл./бар., хотя еще в начале недели были выше отметки 65 долл./бар. Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ оказались удачными (спрос превысил 149 млрд. руб. – максимум с сентября 2019 года), однако это не оказало значимой поддержки рублю, вероятно, свидетельствуя о том, что большая часть спроса была сформирована локальными участниками рынка. Приближение пика налоговых платежей, приходящегося на 27 января, пока не оказывает значимой поддержки рублю. В условиях ухудшения внешнего фона риски для рубля остаются смещенными в сторону умеренного ослабления.