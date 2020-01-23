Аркадий Волож может продать 1,4% акций А класса: КРАТКОСРОЧНО НЕГАТИВНО

Как сообщила компания Яндекс (YNDX US; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3) в своем уведомлении, размещенном на сайте “Комиссии по ценным бумагам и биржам США” (SEC), мажоритарный акционер компании Яндекс Аркадий Волож и его семейный траст LASTAR в течение ближайших 12 месяцев планируют продать до 2,03 млн акций класса A. Продажа акций класса A может начаться уже сегодня, 23 января 2020 г., или позже этой даты. Акции представляют 1,4% голосующих акций Яндекса и 0,6% акционерного капитала. В том случае, если г-н Волож продаст все акции, ему будет принадлежать 47,2% голосующих акций.

"Эта продажа является частью долгосрочной стратегии Аркадия Воложа, направленной на диверсификацию активов и ликвидность; кроме того, она позволит растянуть продажу во времени с тем, чтобы минимизировать ее влияние на рынок" – говорится в уведомлении Яндекса, размещенном на сайте SEC.

Исходя из цены закрытия акций YNDX в среду, 22 января, на рынок должно быть продано 2 млн акций на сумму $92,1 млн. Мы считаем, что если растянуть продажу на 12 месяцев, она сильно не повлияет на торги этими бумагами в течение года. Кроме того, компания проводит обратный выкуп акций на сумму $300 млн, который нейтрализует этот эффект.

Тем не менее, поскольку заявление о продаже акций мажоритарным акционером появилось в тот момент, когда акции компании достигли своих исторических максимумов, его можно воспринимать как сигнал к фиксации прибыли для инвесторов с краткосрочным инвестиционным горизонтом, особенно в случае ухудшения конъюнктуры рынка в целом.