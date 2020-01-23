Рост цен за 14–20 января оказался нулевым. С начала месяца цены выросли на 0,4%, в целом по итогам января рост цен может оказаться на уровне 0,5–0,6%. Годовая инфляция продолжила снижаться, сейчас она приближается к 2,6%. Замедление годовых темпов инфляции в целом ожидаемо, в прошлом году ускорение роста цен было вызвано повышением ставки НДС, влияния этого фактора в настоящее время нет. Правда, сейчас кажется, что замедление остается более выраженным, чем ожидает ЦБ. Продолжающееся торможение инфляции создает для ЦБ комфортные условия для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом мы ждем, что комментарий Центробанка окажется достаточно жестким: ожидаемое увеличение расходов бюджета на социальную сферу может привести к ускорению роста цен, к тому же в полной мере объем дополнительных расходов, параметры и сроки остаются неизвестными. Бюджетная политика часто в последнее время создает риски ускорения инфляции и остается аргументом в пользу сохранения жесткой ДКП. Мы полагаем, что после достижения ключевой ставкой отметки 6,0% ЦБ возьмет длительную паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Максимальные процентные ставки по депозитам населения продолжают снижаться. Во второй декаде января максимальная ставка по депозитам населения в 10 крупнейших банках опустилась до 5,89%. Такое снижение связано как с ожиданием дальнейшего уменьшения стоимости фондирования (в частности, из-за понижения ключевой ставки), а также с достаточным уровнем ликвидности в банковской системе. Иными словами, острой потребности у банков в депозитах населения сейчас нет.