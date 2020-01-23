Долговой рынок: в лидерах муниципальные облигации
В среду, 22 января, падением на 0,10% закрылся индекс корпоративных облигаций RUCBITR. Наибольший рост среди корпоративных долговых бумаг показали Систем1P12, ВЭБ1P-18, ФолксвБ1P2, ЧТПЗ 1P3 и ФСК ЕЭС Б4, которые выросли на 0,3-0,43%. Значительное падение продемонстрировали выпуски ВЭБ 1P-15 и iДЭНИКОЛБ1, которые потеряли 2,29% и 3,55% соответственно. Выпуски МТС 1P-06, Акрон Б1P3 и НорНик БО5 также торговались хуже индекса, потеряв на прошедшей торговой сессии 0,27-1,03%. Значительный рост продемонстрировал индекс муниципальных облигаций RUMBITR, прибавив 0,93%. Среди наиболее ликвидных муниципальных долговых бумаг стоит отметить выпуски КемерОбл17, который вырос на 0,38%, а также выпуски Якут-10 об и СвердлОбл6, которые потеряли 0,05% и 0,1% соответственно. Индекс государственных облигаций RGBITR изменился незначительно, прибавив 0,02%. Значительный рост среди ОФЗ продемонстрировал выпуск 52002, прибавивший 0,73%, а также выпуски 52001, 26229 и 26219, которые выросли на 0,26-0,35%. Хуже индекса торговались выпуски 26221 и 29007, потерявшие 0,33% и 0,44% соответственно. Вчера Минфин провел аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ. Выпуск 52002 с индексируемым номиналом был размещен на 26,7 млрд. рублей при спросе в 50,376 млрд. Рублей. Цена отсечения составила 97,79%, доходность по цене отсечения 2,83% годовых. Выпуск 26229 с постоянным купоном был размещен на 58,4 млрд. рублей при спросе в 98,8 млрд. рублей. Цена отсечения составила 106,15%, доходность по цене отсечения 5,97% годовых.
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