Вчера Московский кредитный банк (МКБ) провел размещение пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в формате RegS/144A.

Размещение оказалось очень успешным для банка как с точки зрения стоимости заимствований, так и с точки зрения объема размещения. Книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром доходности выпуска 5,00-5,25%; затем ориентир доходности был снижен до 4,875%. Финальная доходность нового выпуска была установлена на уровне 4,7%, что предполагает минимальную премию к экстраполированной доходности бумаг МКБ на вторичном рынке (это несколько ниже, чем мы ожидали). По сообщению банка, общий спрос на его евробонды превысил $1,6 млрд, что позволило ему увеличить объем размещаемых бумаг с $500 млн до $600 млн.

Мы связываем успех размещения евробондов МКБ с двумя факторами. Во-первых, это благоприятная ситуация на международных рынках долга и хороший спрос на долговые бумаги, которые торгуются с несколько более высокой доходностью, чем корпоративные бумаги первого эшелона. Следует отметить, что в последние два дня успешно прошли размещения суверенных еврооблигаций Украины в евро и Ардшинбанка, частной кредитной организации из Армении. Во-вторых, рынок, по всей видимости, начинает более благоприятно относиться к уровню кредитного риска самого МКБ (по крайней мере, это касается его старших обязательств).

Мы более сдержанно относимся к стоимости риска МКБ с точки зрения разницы кредитного качества с российскими квазисуверенными банками. Новые бумаги МКБ были размещены со спредом 175 б. п. к кривой доходности ВЭБа, которая выглядит несколько перекупленной в длинной части кривой. В ее средней части старшие евробонды МКБ торгуются со спредом 130-150 б. п. к кривой ВЭБа. Мы пока не видим фундаментальных триггеров для дальнейшего сужения этого спреда.

Вместе с тем мы считаем, что при сохранении благоприятной технической ситуации на долговых рынках цены на субординированные еврооблигации банка, которые все еще торгуются с премией по доходности к своим ближайшим российским аналогам, могут продолжить расти.

Что касается самого банка, то с, в которых продолжают преобладать краткосрочные источники фондирования, и позволит несколько укрепить его нормативы ликвидности. Вместе с тем эти заимствования нельзя назвать дешевыми по сравнению со стоимостью фондирования в иностранной валюте на российском рынке (сейчас максимальная ставка по депозитам МКБ в долларах для частных лиц составляет 1,4% на два года). В свете этого менеджмент должен обосновать увеличение объема размещения с $500 млн до $600 млн.

Екатерина Сидорова



