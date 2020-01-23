Можно сказать только одно — рынок начинает лихорадить. Если позавчера он вдруг жутко испугался распространяющейся по Китаю (к счастью, пока по Китаю!) коронавирусной пневмонии, то вчера так же внезапно все успокоились и, как показалось, совершенно забыли о существовании такой болезни. А сегодня…Но об этом — ниже.

Что же касается вчерашних торгов, то начинались они вполне позитивно, и на старте все индексы в очередной, уж никто и не знает в какой, раз переписали свои абсолютные исторические максимумы. Причем рост был достаточно уверенным и отнюдь не маленьким. Так, индекс NASDAQ поднимался до +0,8% по отношению к закрытию предыдущего дня. Но… ближе к вечеру вновь пошли тревожные данные с «медицинского фронта». Китайцы объявили о полном закрытии 12-миллионного города Ухань — главного очага распространения заразы. И тут же это нашло отражение в рыночных котировках, которые начали сползать все ниже и ниже. Индексам NASDAQ и S&P500 все же хватило запаса прочности, чтобы удержаться в зеленой зоне. А вот старина Dow (DJIA-30) сплоховал и ушел в минус. Минус, конечно, символический, но все равно неприятно.

На отраслевом уровне наблюдалось относительное равновесие. 6 секторов из 11 закрылись в плюсе, а 5 — в минусе. Но хотя растущих секторов оказалось по итогам дня больше, но рост был небольшой. Максимально — в среднем на 0,39% выросли акции компаний технологического сектора. Среди растущих секторов оказались и компании коммунального сектора, спрос на акции которых не прекращается уже в течение последних полутора недель.

А вот среди отстающих следует отметить, прежде всего, акции энергетических компаний, которые просели в среднем на 0,89%. Происходило это на фоне значительного (вплоть до 3%) снижения цен на черное золото в связи с опасениями из-за срыва новогоднего сезона путешествий в Китае в связи с распространением все того же вируса коронарной пневмонии.

На уровне отдельных акций основными «ньюсмейкерами» были акции компаний, чья квартальная отчетность вышла накануне вечером или же перед открытием торгов. Наиболее приятный сюрприз своим акционерам преподнесла IBM (IBM, +3,39%), показавшая, что у компании еще есть порох в пороховницах и ее рано записывать в вечные лузеры рынка.

А вот отчетность одного из безусловных лидеров последних лет — компании Netflix (NFLX, —3,58%) пришлась участникам рынка не по душе. Несмотря на то, что финансовые показатели компании очень даже хороши, инвесторы активно продавали акции этой компании и, как мы видим, потери оказались может быть и не катастрофическими, но достаточно значительными.

Ну и безусловно, по итогам вчерашнего дня нельзя не упомянуть акции Tesla (TSLA, +4,09%), которые продолжают свой фантастический взлет к каким-то совсем уж заоблачным вершинам. Вчера по ходу торгов рост достигал 10 процентов, но все же к концу дня прошла волна фиксации прибыли и акции выросли «всего лишь» на 4%. Ой, ну как же пахнет «жареным» от этих акций!

Ожидания рынка 23 января

И все-таки рынок заболевает этой чертовой пневмонией. Волна страхов вновь накрыла участников рынка. Причем не только фондового, но и нефтяного. Ну а за ними — и все остальные. Китайский рынок сегодня просто рухнул почти на 3%. И это, что самое неприятное, в канун Китайского Нового года, который начинается с завтрашнего дня. На остальных рынках ситуация поспокойнее. Но все равно торги носят явно негативный оттенок. Америка пытается держаться бодрячком, но и здесь это не очень хорошо получается. Фьючерсы на все основные индексы стоят хоть и вблизи нулевых отметок, но все же в красной зоне. Как говорится, так — на всякий случай.

А день сегодня и сам по себе непростой. Еще до начала торгов выйдет квартальная отчетность от таких знаковых компаний как Procter & Gamble (PG), American Air Lines (AAL) и Union Pacific (UNP), которая вполне может повлиять на текущие настроения участников рынка.

Из выходящих макроданных кроме обычных для четверга о количестве первичных и повторных обращений за пособием по безработице следует также обратить внимание на запасы сырой нефти. Выход этих данных в связи выходным в понедельник в честь Мартина Лютера Кинга перенесен со среды на четверг. Консенсус-прогноз аналитиков хоть и говорит о том, что запасы должны сократиться на 1 млн. баррелей, но вот прогноз от Американского института нефти совершенно противоположен, и там считают, что запасы нефти за прошедшую неделю сократились на тот же миллион баррелей. О том, кто прав, мы узнаем в 19-00 мск, когда выйдут эти данные. И поэтому в любом случае в это время надо быть начеку.

Ну, и наконец, сразу после окончания основной торговой сессии выйдет отчетность от интереснейших технологических компаний — одного из ведущих поставщиков Apple Skyworks Solutions (SWKS), производителя инновационного медицинского оборудования — Intuitive Surgical (ISRG), а также от одного из безусловных лидеров технологического сектора — компании Intel (INTC). От всех этих компаний аналитики ждут хороших финансовых результатов по итогам их деятельности в 4-м квартале 2019 года. И конечно будет интересно посмотреть, насколько аналитики правы в своих прогнозах.

Что же касается прогноза на сегодняшний день в целом. То скорее всего борьба биржевых быков и медведей будет вестись вблизи нулевых отметок. Участники рынка будут чутко прислушиваться к вестям из Китая. Но все же пока слишком уж сильных поводов для глобального беспокойства нет. У страха конечно глаза велики, но не надо поддаваться панике раньше времени.