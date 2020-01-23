К 14:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,5%. Информация СМИ о карантине, введенном в двух китайских городах, Хуанзян и Вуван с общей численностью населения в 17 млн человек выглядит направленной информационной интервенцией в поддержку низкодоходных активов.

В то же время, информация сезона отчетности американских компаний остается позитивной. Результаты чистой прибыли 72% компаний из индекса S&P 500, опубликовавших свои результаты за IV квартал оказались выше средних прогнозов. Всего отчитались уже более 8% компаний, входящих в расчет индекса.

Акции ПАО «Аптечная сеть 36,6» выросли сегодня на 30%. На фоне снижения ставок «трежериз» и сокращения требуемой оценочной доходности вложений инвесторы ищут бумаги, которые позитивно реагируют на снижение ставок и инфляции. Один из вариантов таких «защитных» бумаг – Аптеки 36,6. В конце декабря была опубликована новость о существовании планов по выкупу акций с рынка, которая – на фоне бума в секторе металлургии и в ряде других сырьевых бумаг – не была отыграна. Теперь инвесторы ее взяли на вооружение.

Акции ПАО «Сбербанк» подешевели на 0,5%. Глава банка Герман Греф заявил, что покинет пост главы кредитной организации, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера (Банка России)».

Краткосрочная дивергенция в динамике российского и американского фондового рынка усилилась. Традиционная для четверга статистика запасов нефти в США в последнее время стимулирует покупки на сырьевом рынке. В данной связи, возможным представляется восстановление российского рынка на вечерних торгах. Прогнозный диапазон значений уровня закрытия сегодняшних торгов для курса USD/RUB и индекса Московской биржи составляет 61,60-62,30 рубля и 3120-3190 пунктов.