Американские биржевые площадки в четверг закрылись, в основном, на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,11%, закрывшись на отметке 3325,54 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,09%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта, до 1,73%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на пять базисных пунктов, до —0,31%.

Ключевым событием дня стало заседание Европейского центрального банка, по итогам которого регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам — на уровне —0,5%. Кроме того, ЕЦБ заявил, что в рамках действующей программы продолжит выкуп активов на сумму 20 млрд евро в месяц, а также в течение длительного периода времени продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашения облигаций, выкупаемых в рамках данной программы. В целом, текущая сверхмягкая монетарная политика второго по величине мирового центробанка позитивна для глобальных финансовых рынков. Однако в настоящий момент инвесторы напуганы нагнетаемой в СМИ истерией вокруг вспышки коронавируса, который стал лишь формальным поводом для коррекции на перегретых мировых биржевых площадках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,01%, закрывшись на отметке $62,06. Поводом для продолжения распродаж на рынке "черного золота" послужила статистика от Американского института нефти, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,57 млн баррелей и ожидания МЭА избытка нефти на мировом рынке в первом полугодии в объеме одного миллиона баррелей в сутки. Однако с учетом массированных продаж, в пятницу "быки" как минимум могут рассчитывать на технический отскок цены фьючерсного контракта на Brent.

В четверг индекс МосБиржи упал на 1,05%, закрывшись на отметке 3141,2 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3140 и 3120 пунктов, сопротивление находится на уровне 3165 пунктов. Основная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находятся на уровне 159000 пунктов, сопротивление — 161200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,90 руб./$, потеряв 0,1% по отношению к американскому доллару. Усилившееся снижение цен на «черное золото» и негативные настроения в сегменте еmerging мarkets продолжают оказывать давление на рубль, который, впрочем, стойко держит удар и не спешит переходить за уровень 62 за доллар. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,70 и 61,40. Основное сопротивление по-прежнему расположено на уровне 62,0.