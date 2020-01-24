В четверг рынок в целом оставался под давлением опасений, вызванных вспышкой вируса в Китае. Слабее рынка выглядел нефтегазовый сектор на фоне заметной коррекции вниз по мировым ценам на нефть. Газпром (GAZP) подешевел на 3.5% — по некоторым оценкам, компания может сократить экспорт природного газа в текущем месяце. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подешевели на 3.4%, Башнефти (BANE) и Татнефти (TATN) – на 2.2%. Между тем ожидания пересмотра практики дивидендных выплат стали основанием для роста по бумагам АФК Система (AFKS, +4.9%) и Новатэка (NVTK, +1.3%).

Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное изменение цен. Обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 7.2%, РусГидро (HYDR) – на 3.7%, в то время как Электроцинк (ELTZ) подешевел на 8.3%, Саратовский НПЗ (KRKN) – на 7.7%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские находятся в небольшом плюсе (в Китае и Корее торги сегодня не проводятся по случаю Лунного нового года).

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1600 пунктов по индексу РТС. Первая волна продаж, связанных с китайским вирусом, по всей вероятности, исчерпана, но ситуация остается слишком неопределенной, чтобы говорить об окончательном восстановлении восходящего тренда на рынках акций.

В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по деловой активности в странах еврозоны и США (индексы PMI).

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.