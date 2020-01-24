В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1600 пунктов по индексу РТС
В четверг рынок в целом оставался под давлением опасений, вызванных вспышкой вируса в Китае. Слабее рынка выглядел нефтегазовый сектор на фоне заметной коррекции вниз по мировым ценам на нефть. Газпром (GAZP) подешевел на 3.5% — по некоторым оценкам, компания может сократить экспорт природного газа в текущем месяце. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подешевели на 3.4%, Башнефти (BANE) и Татнефти (TATN) – на 2.2%. Между тем ожидания пересмотра практики дивидендных выплат стали основанием для роста по бумагам АФК Система (AFKS, +4.9%) и Новатэка (NVTK, +1.3%).
Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное изменение цен. Обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 7.2%, РусГидро (HYDR) – на 3.7%, в то время как Электроцинк (ELTZ) подешевел на 8.3%, Саратовский НПЗ (KRKN) – на 7.7%.
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские находятся в небольшом плюсе (в Китае и Корее торги сегодня не проводятся по случаю Лунного нового года).
В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1600 пунктов по индексу РТС. Первая волна продаж, связанных с китайским вирусом, по всей вероятности, исчерпана, но ситуация остается слишком неопределенной, чтобы говорить об окончательном восстановлении восходящего тренда на рынках акций.
В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по деловой активности в странах еврозоны и США (индексы PMI).
На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200124/830839303.html