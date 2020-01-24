Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после снижения в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%. Давление на рынок оказывали опасения распространения коронавируса, а также некоторое ухудшение еженедельной статистики по рынку труда США и неоднозначные квартальные отчетности. В целом же американские инвесторы, судя по всему, по-прежнему не готовы к полноценной нисходящей коррекции.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют порядка 0,1%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,9%, который ускорил падение на фоне продаж в США. В целом ЕЦБ накануне не изменил уровня ключевых процентных ставок и пообещал продолжить покупки облигаций

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Фондовые биржи Китая в ближайшую неделю закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Значимых причин для повышения на данный момент нет, а число заболевших коронавирусом растет и в КНР уже достигло 830 человек при 25 летальных исходах. В Мировой организации здравоохранения пока не спешат называть угрозу глобальной.

Нефтяные фьючерсы утром дорожают в пределах 0,5% после падения примерно на 2% накануне. Отчет Минэнерго США в четверг показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 405 тыс баррелей при разнонаправленной динамике запасов бензина и дистиллятов. Нефтедобыча при этом осталась на рекордных 13 млн баррелей в день. Данные не смогли сдержать продажи на рынке, основным драйвером которого сейчас являются опасения избыточного предложения и недостаточного спроса. Ближайшими важными поддержками для цен выступают отметки 60,30 долл и 54,85 долл.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг упали, продолжив движение в район средних полос Боллинджера дневных графиков (3100 и 1585 пунктов). Пробой последних откроет дорогу к падению в район 3000 и 1520 пунктов соответственно. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают отметки 3160 и 1600 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3120-3170 пунктов.

Рубль по итогам сессии немного ослаб против доллара и был стабилен к евро. Пара доллар/рубль осталась ниже 62 руб, но в ближайшие сессии вполне может взять курс на 62,40 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль консолидируется у 68,65 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которой поставило бы следующей целью движения 69,50 руб (верхняя полоса Боллинджера).

Утром для российских фондовых индексов и рубля складываются благоприятные условия, позволяющие рассчитывать на умеренную коррекцию наверх ввиду приостановки продаж за рубежом. Оптимизм, скорее всего, будет очень хрупким, но если восстановление будет наблюдаться на биржах Европы и США, неделя может завершиться на позитивной ноте. Индексы РФ расположены недалеко от важных технических уровней, которые определят, перерастет ли коррекция в нисходящий тренд. В связи этим попытки “быков” отвоевать позиции будут вполне логичны.