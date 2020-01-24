Настроения на мировых рынках на утро пятницы нейтральные
Как и в начале текущей недели к ее концу ключевой темой, которая определяет динамику мировых индексов, остается ситуация со вспышкой пневмонии в Китае, обусловленной вирусом нового типа. Инвесторы опасаются повторения эпидемии атипичной пневмонии в 2002г. и занимают осторожную позицию. На этом фоне негативная динамика наблюдается в сырьевых товарах и на азиатских рынках, американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.
Несколько разрядили ситуацию сообщения ВОЗ, которая воздержалась от объявления чрезвычайной ситуации мирового масштаба, считает проблему скорее локальной. Более открытую политику в борьбе с вирусом демонстрируют и власти Китая, ограничившие выезд из зараженных территорий и отменившие праздничные мероприятия по случаю празднования Нового года по лунному календарю.
Вчера рынок также оценивал результаты заседания ЕЦБ, которое ожидаемо не принесло сюрпризов. Регулятор сохранил процентные ставки без изменения. В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю. При этом понижательные риски для экономики остаются, но становятся менее выраженными.
В целом, настроения на мировых рынках на утро пятницы мы оцениваем как нейтральные. Сегодня в Китае начинаются продолжительные выходные по случаю празднования нового года, поэтому задавать тон торгам будет ситуация на западных площадках. В центре внимания публикация предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг ЕС и США.
Вчера на российском фондовом рынке возобладали коррекционные настроения, индекс МосБиржи потерял процент, уязвимо выглядели акции компаний из сырьевых секторов. Нефтяные котировки прервали снижение и остаются стабильными, что может сыграть в плюс российским активам. Сегодня рассчитываем на попытки восстановления индекса МосБиржи от текущий уровней. Слабой поддержкой для индекса МосБиржи остается уровень 3130 пунктов.
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