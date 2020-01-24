Опасения по поводу распространения смертоносного коронавируса вчера вспыхнули с новой силой, поводом для чего стали сообщения СМИ о новых случаях заболевания, зафиксированных в разных частях мира. Однако ВОЗ успокоила рынки, заявив, что на данный момент не видит оснований для объявления чрезвычайной ситуации. Между тем ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания, как и ожидалось, оставил параметры денежно-кредитной политики без изменений. Как отмечается в пресс-релизе, регулятор ожидает, что процентные ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет уровней, достаточно близких к целевым 2%. Сторонники более жесткой политики в совете управляющих ЕЦБ выступают против дальнейшего снижения отрицательных процентных ставок, поскольку, по их мнению, это негативно скажется на прибыльности банков и, как следствие, замедлит восстановление экономики еврозоны. Согласно опубликованным на этой неделе данным ЕЦБ, спрос на корпоративные кредиты в еврозоне снизился до минимума за последние шесть лет. Что касается программы количественного смягчения ЕЦБ, то она могла бы быть расширена, но последняя макроэкономическая статистика – в частности, исследование ZEW о состоянии экономики Германии – говорит о том, что показатели уверенности бизнеса, возможно, начали разворачиваться в сторону роста. ЕЦБ подчеркнул, что намерен продолжать реинвестировать средства от погашений облигаций, приобретенных в рамках количественного смягчения, в течение длительного времени после начала повышения ставок. Помимо этого, ЕЦБ объявил о начале пересмотра принципов своей денежно-кредитной политики. Согласно предположениям некоторых экономических обозревателей, регулятор может снизить официальную цель по инфляции с 2% до 1%, внедрить принципы ESG в программу количественного смягчения и ввести двухуровневую систему процентных ставок для применения по отдельности к вкладчикам и заемщикам.

Азиатские акции вчера показали слабые результаты: индекс Shanghai Composite упал на 2,8%, Nikkei 225% – на 1%. Что касается других индексов, DAX и FTSE 100 отступили на 0,8–0,9%, S&P 500 вышел в плюс на 0,1%. Котировки Brent снизились на 1,9%, до 62 долл./барр. Рынки облигаций укрепились. Доходности казначейских облигаций США сместились ниже, наклон кривой уменьшился. Выпуски со сроком погашения более пяти лет опустились в доходности на 3–4 бп; более короткие бумаги – на 1–2 бп. Доходности гоcоблигаций Германии снизились на 2–4 бп.

Японская иена вчера укрепилась на 0,3% к доллару, фунт стерлингов и евро закрылись ниже на 0,1–0,3%. Индекс доллара подрос на 0,2%. Валюты развивающихся стран по большей части подешевели. Только бразильский реал и индонезийская рупия прибавили 0,3% и 0,1%, а индийская рупия и турецкая лира завершили день в минусе на 0,1–0,2%, мексиканское песо и тайский бат потеряли в стоимости по 0,4%, южноафриканский ранд и китайский юань ослабли на 0,5–0,6%. Рубль проявил относительную устойчивость и закрылся ниже на 0,1% на отметке 61,92 к доллару. Объем сделок в USDRUB_TOM составил 2,2 млрд долл., незначительно изменившись по сравнению с уровнем предыдущего дня. Вмененная волатильность на отрезке 3 мес. – 1 год по опционам в деньгах на USDRUB снизилась на 0,2–0,4%.

На сегодня намечена публикация индексов PMI за январь по еврозоне, Великобритании и США, к которых инвесторы будут искать признаки восстановления экономической активности.