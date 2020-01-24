Процентные ставки: ликвидность рынков ставок снизилась, в конце дня возможна фиксации прибыли перед выходными. Ставки овернайт практически стабильны: так, ставка МБК выросла всего на 3 б. п. до 5,96%, а валютного свопа — осталась на прежнем уровне 5,94%. Ставки валютных свопов длиннее овернайт маркировались на 2 б. п. ниже, а кривые процентных свопов и OIS не изменились.

Доходность ОФЗ продолжала снижаться. В основном это было связано с падением долларовых ставок, которое вчера поддержало локальные гособлигации развивающихся рынков, а также с публикацией в среду данных о замедлении недельной инфляции в РФ до нуля.

По итогам дня доходность среднесрочных выпусков снизилась на 1-3 б. п. Оборот составил 22 млрд руб.

Новости об эпидемии в Китае могут заставить участников рынка понервничать; некоторые из них, вероятно, сократят позиции перед выходными, поэтому есть вероятность, что сегодня ставки вырастут на 2-3 б. п.



