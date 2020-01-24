Акции уверенно и поступательно растут в рамках 5-месячного тренда (синие границе) без серьезных признаков к развороту. Трендовые индикаторы отражают небольшое преимущество покупателей, так как тенденция достаточно пологая1. Осцилляторы в нейтральных зонах.

1 Тренд с наклоном <45° считается несильным

Тем не менее риски слома тенденции все же присутствуют:

— медвежьи дивергенции по осцилляторам;

— перекупленность российского рынка акций в целом;

— неуверенные показатели трендовых индикаторов.

В целом взгляд на ближайшие сессии осторожно позитивный. На мой взгляд, более привлекательны продажи, но после оформления разворотных сигналов. Среднесрочные перспективы умеренно позитивные, что не исключает глубокой коррекции в связи с вышеописанными факторами риска.

Долгосрочный расклад осторожно позитивный. Осцилляторы подали сигналы на продажу, требуя полноценной коррекции. Исходя из волатильной динамики на недельном графике, текущий среднесрочный тренд может быть сломлен в ходе корректировки.

В то же время существенных негативных признаков не зафиксировано. Скользящие средние растут с ускорением, подтверждая в целом бычий сентимент в бумагах.

Уровни поддержки: 0,202 / 0,199 / 0,1915

Уровни сопротивления: 0,221 / 0,227 / 0,235