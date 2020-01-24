Теханализ ФСК ЕЭС: росту мешают дивергенции
Акции уверенно и поступательно растут в рамках 5-месячного тренда (синие границе) без серьезных признаков к развороту. Трендовые индикаторы отражают небольшое преимущество покупателей, так как тенденция достаточно пологая1. Осцилляторы в нейтральных зонах.
1 Тренд с наклоном <45° считается несильным
Тем не менее риски слома тенденции все же присутствуют:
— медвежьи дивергенции по осцилляторам;
— перекупленность российского рынка акций в целом;
— неуверенные показатели трендовых индикаторов.
В целом взгляд на ближайшие сессии осторожно позитивный. На мой взгляд, более привлекательны продажи, но после оформления разворотных сигналов. Среднесрочные перспективы умеренно позитивные, что не исключает глубокой коррекции в связи с вышеописанными факторами риска.
Долгосрочный расклад осторожно позитивный. Осцилляторы подали сигналы на продажу, требуя полноценной коррекции. Исходя из волатильной динамики на недельном графике, текущий среднесрочный тренд может быть сломлен в ходе корректировки.
В то же время существенных негативных признаков не зафиксировано. Скользящие средние растут с ускорением, подтверждая в целом бычий сентимент в бумагах.
Уровни поддержки: 0,202 / 0,199 / 0,1915
Уровни сопротивления: 0,221 / 0,227 / 0,235
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