"Алроса": вспышка коронавируса в Китае может оказывать давление на спрос на алмазы
АЛРОСА (ALRS: RX; РЦ 87,8 руб./акцию; ВЫШЕ РЫНКА) вчера представила операционные результаты за 4К19, которые свидетельствуют о росте производства алмазов на 5% г/г в 2019 г. и увеличении концентрации алмазоносных руд.
Цифры соответствуют ранее предоставленному прогнозу на 2019 г. по добыче 38 млн карат. Квартальное снижение добычи связано с сезонным фактором остановки добычи на россыпных месторождениях. АЛРОСА продала 33,4 млн карат, что немного выше наших ожиданий.
Объемы продаж за 4К19 выросли на 27% к/к, отражая улучшение конъюнктуры на рынке на фоне рождественских и новогодних праздников. Спрос в праздничный сезон и увеличение доли продаж камней средних и крупных размеров в ассортименте компании вызвали рост средней цены реализации на 9% к/к до $148/карат.
Отметим, что вспышка коронавируса в Китае может оказывать давление на спрос на алмазы, так как введение ограничительных мер предусматривает снижение туристических потоков на материковый Китай и за его пределы в период празднования Китайского Нового года.
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