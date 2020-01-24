Полиметалл представил операционные результаты за 4к19. Производство в золотом эквиваленте сократилось на 23% г/г, оказавшись на 10% ниже нашей оценки, но в целом на уровне обновленного прогноза самой компании. Более слабый, чем мы ожидали, результат был обусловлен ограниченным объемом перераработки на АГМК и снижением содержания металла в руде на Дукате и Лунном. Вместе с тем Полиметалл подтвердил планы на 2020 г., исходя из чего опубликованные операционные результаты мало влияют на нашу оценку инвестиционной привлекательности компании. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 1400 пенсов, что подразумевает ожидаемую полную доходность 17%. По бумагам Полиметалла подтверждаем рекомендацию Держать.

Производство в целом чуть выше плана компании, но ниже нашего прогноза. Производство в золотом эквиваленте в 4к19 сократилось на 23% г/г. По итогам года компания выполнила производственный план, однако результат за последний квартал оказался на 10% ниже нашей оценки, что обусловлено ограниченным объемом перераработки на АГМК ввиду плановой временной остановки (в связи с работами по строительству АГМК-2) и снижения содержания металла в руде на Дукате и Лунном (не было предусмотрено в нашей модели).

Содержание металла в руде на Кызыле продолжает повышаться. Содержание металла в руде на Кызыле вновь увеличилось – до 7,6 г/т, приблизившись по уровню к категории запасов рудника и превысив нашу оценку. Однако более высокое содержание было нейтрализовано более низким, чем мы предполагали, коэффициентом извлечения. Если содержание металла в руде останется на уровне 4к19, фактическое производство золота и EBITDA всей группы в 2020 г. могут превысить наши прогнозы на 2% и 3% соответственно.

Планы компании на 2020–2021 гг. остаются без изменений. Руководство подтвердило производственные планы на 2020–2021 гг. на уровне 1,6 млн унц. золотого эквивалента. Как мы полагаем, компания вновь перевыполнит их на 4–5%. По оценке Полиметалла, общая денежная себестоимость в 2020 г. составит 650–700 долл./унц. золотого эквивалента, что в целом соответствует нашей модели.

Наши прогнозы на ближайшую перспективу. Исходя из операционных результатов, финансовые показатели за 2п19 могут быть чуть ниже наших оценок. Вместе с тем наши прогнозы на 2020–2021 гг. практически не меняются, при этом дополнительный потенциал роста может обеспечить благоприятная динамика содержания металла в руде на Кызыле.