В течение торгов 23 января S&P 500 терял до 0,6% на фоне опасений по поводу перегрева рынка. Между тем к концу сессии индекс сумел отыграть часть потерь благодаря новости о том, что Всемирная организация здравоохранения не сочла чрезвычайной ситуацию с распространением коронавируса из Китая.

По итогам сессии S&P500 повысился на 0,11% и закрылся на уровне 3326 пунктов. В лидерах роста оказались промышленный и коммунальный сектора, а также сектор недвижимости, прибавившие около 1%. Продолжающееся падение цен на нефть отправило в минус котировки энергетического сектора. Число заявок на пособие по безработице увеличилось, однако осталось вблизи относительно низких значений.

Мировые фондовые площадки торгуются преимущественно в плюсе, позитивно реагируя на усилия властей Китая по сдерживанию распространения коронавируса. ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с этой проблемой, а в КНР зона карантина расширена до 10 городов. Кроме того, положительное влияние на рынок продолжает оказывать сезон отчетов. На сегодня результаты большинства компаний выходят лучше ожиданий.

Спрос на безопасные активы слабеет. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США поднимается к 1,76%. Золото по-прежнему колеблется у $1555 за унцию. Нефть марки Brent торгуется в нуле вблизи $62 за баррель. Аппетит к риску присутствует. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку обновить максимум и подняться выше в 3330 пунктов. Вместе с тем осторожный настрой инвесторов перед выходными может не позволить индексу закрепиться на достигнутой высоте.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

До открытия рынка результаты представят American Express Co и компания из сектора коммунальных услуг NextEra Energy. У American Express Co ожидается уверенный рост выручки благодаря потребительской активности в праздничной сезон. NextEra Energy также готовится продемонстрировать позитивную динамику доходов и прибыли, однако даже сильные результаты могут не позволить акциям компании удержаться на высоких уровнях из-за признаков перекупленности.

Техническая картина по S&P500 остается неоднозначной. Перекупленность и признаки «медвежьей» дивергенции по показателю RSI сохраняются, что создает угрозу коррекции. Индекс тестирует тянущуюся с 2009 года линию тренда, которая выступала сопротивлением с 2012-го по 2015 год, а также в начале 2018-го. Однако удержаться выше нее по-прежнему представляется нам непростой задачей.