Курс рубля на завершающейся неделе притормозил в росте и продемонстрировал разнонаправленные колебания против доллара и евро. Недавний предыдущий рост российской валюты до максимумов примерно за два года толкнул игроков к фиксации прибыли по длинным рублевым позициям.

Факторами курсовой динамики выступали колебания рынка нефти, который, не удержавшись в районе полукруглого уровня 65 долларов за баррель, покатился в направлении отметки 61 доллар. Опасения инвесторов в связи с вирусной угрозой из Китая также подогревали их бегство от рисковых активов, к которым относится и рубль.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 25 копеек — до 61,8 рубля, евро мало менялся около 68,3 рубля на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,105 доллара. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 3,8 тысячи против 3,95 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА КОРОНАВИРУСОМ И НЕФТЬЮ

Рубль начал торговую неделю стабилизацией против основных резервных валют. Международное агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне "BBB-", установив "стабильный" прогноз. Это несколько поддерживало курс рубля.

Нефть поддерживалась геополитическими факторами, что также помогало рублю. Инвесторы обратили внимание на сообщение СМИ о том, что Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) заявила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях "Шарара" (Sharara) и "Эль-Филь" (El Feel).

В минувшие выходные NOC объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке отгрузки нефти в пяти портах. При этом Ливия — один из ключевых поставщиков нефти в Европу – обычно производит 1,3 миллиона баррелей нефти в сутки.

Фактором неопределенности выступало ожидание оглашения нового состава правительства РФ. Кроме того, в США в понедельник был выходной — день памяти Мартина Лютера Кинга, что также снижало активность торгов.

Однако стабилизация быстро сменилась коррекционным понижением рубля. Толчком к этому стало охлаждение аппетита к риску на фоне китайской вирусной опасности и снижения кредитного рейтинга Гонконга.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря. Затем вирус распространился за пределы Китая, случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Трейдеры опасаются эпидемии, которая станет негативным фактором для сектора туризма, что может нанести ущерб экономике в целом.

Курс рубля нейтрально отреагировал на назначение нового состава российского правительства. Сохранение министром финансов Антона Силуанова, скорее всего, оставит основной курсообразующий фактор в виде бюджетного правила, и это оказало стабилизирующее влияние на рубль.

Усиление сползания рынка нефти на фоне заявлений, прозвучавших на экономическом форуме в Давосе, опять надавило на рубль. В частности, исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль в кулуарах форума заявил, что прогнозирует обильное предложение на рынке нефти и газа в первом квартале.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в стабилизации и попытках компенсировать понесенные потери. Наступление пика налогового периода января, общие платежи которого превысят 1,7 триллиона рублей, поддерживали российскую валюту.

Высокий интерес инвесторов к российскому рублевому долгу сохраняется. На неделе Минфин РФ смог разместить ОФЗ на 85,2 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе на уровне 149,2 миллиарда. При этом игроки рынка обратили внимание на крупнейшую среди удовлетворенных заявок за всю историю аукционов на ОФЗ с фиксированным купоном. Один из аукционов среды прошел фактически с одним игроком, купившим ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 58 миллиардов рублей.

Впрочем, курсовых колебаний рубля эта покупка не вызвала, валютный рынок РФ ее не заметил. Это говорит либо о "домашнем" происхождении такого количества рублей, либо у инвестора-нерезидента не было нужды конвертировать для сделки почти 1 миллиард долларов.

Как бы там ни было, похоже, что российский рынок валюты пока займет выжидательную паузу в преддверии первых в этом году решений — ФРС США (29 января), а затем и ЦБ РФ (7 февраля) по базовой (ключевой) ставке.