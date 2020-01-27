Сегодня российский фондовый рынок вместе с западными площадками, отправится в глубокую коррекцию. Поводом для нее стало распространение нового коронавируса, эпидемия которого охватила пока лишь Китай, но нет сомнений, что вирус быстро доберется и до других стран.

Уже в пятницу, после нашего закрытия, на этих страхах фондовая Америка резко пошла вниз и закрылась снижением на 0,9%. За выходные ситуация лишь ухудшилась: число жертв выросло за сутки в 1,5 раза — до 80 человек, а число заболевших перевалило за 3700 человек.

Развитие эпидемии угрожает прежде всего спадом экономики Поднебесной из-за снижения деловой активности и роста бюджетных расходов: по сообщениям СМИ, власти Китая уже выделили около $1,63 млрд на борьбу с новым заболеванием.

В результате, сегодня с утра американские фьючерсы теряют еще процент. Так что обвал Индекса Мосбиржи процента на 3 сегодня не вызовет удивления. О покупках на отскок пока задумываться рано, рублевый индикатор рынка в случае ухудшения ситуации способен сходить в район 3000 пунктов.

Под ударом оказались и сырьевые активы: никель теряет 3%, нефть – 2,5%. Поэтому в лидерах снижения сегодня окажутся ГМК «Норильский Никель» и нефтянка во главе с «Роснефтью».

Вряд ли снижение ограничится лишь сегодняшним днем: фондовые рынки сильно перегреты, и эпидемия – хороший повод отправиться в глубокую коррекцию. Хотя, если посмотреть здраво, пока ситуация с заболеваниями тревожная, но не критическая: 3,7 тыс заболевших на 1,5 млрд населения Китая – капля в море. Но никто не знает, как дальше будет распространяться эпидемия и как быстро ее удастся остановить. Поэтому инвесторы, которым есть что терять после 30-процентного роста в прошлом году, начинают закрывать длинные позиции.

Скорее всего, пока обвал затронет лишь высоколиквидные акции, «второй эшелон» пострадает меньше. От сильных распродаж его будет сдерживать намного меньший рост за последний год, отсутствие перекупленности, и высокая дивидендная доходность отдельных эмитентов.

Нефть не удержала отметку 60 долларов за баррель и теперь целью снижения является район 57,7 доллара. Все сессии прошлой недели нефть закрывалась падением, и сейчас выглядит локально перепроданной. Однако, как и в акциях, покупки на отскок будут оправданны лишь при уверенном развороте котировок вверх или в районе 57,7.

Не устоит и рубль перед внешним негативом. Доллар пока стабилен к основным валютам, что указывает на отсутствие панических распродаж. Однако российская валюта не сможет проигнорировать общее снижение аппетита к риску и обвал цен основных экспортных товаров России. Негативом является и завершение налогового периода. Первой целью роста пары доллар-рубль является отметка 62,5, а при ее пробое цель сместиться в район 63,7.