Немного итогов недели. Индекс МосБиржи снизился с 3196,88 п. до 3146,20 п., а РТС с 1637,75 п. до 1599,82 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1092 до $1,1027. Пара USD-RUB поднялась с 61,56 до 61,91, а EUR-RUB с 68,26 до 68,42. Нефть Brent упала с $64,85 до $60,69 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3329,62 п. до 3295,47 п.

Финансовые рынки следят за тревожными новостями о распространении нового коронавируса в Китае и сопредельных странах. В ряде китайских городов уже установлен карантинный режим с отменой работы общественного транспорта. Инвесторы предполагают, что может снизиться потребление сырьевых ресурсов, а также деловая активность, как в КНР, так и в глобальном плане. В США на Д. Трампа появился очередной компромат, который усиливает позиции желающих устроить ему импичмент. Продолжается период корпоративной отчётности, который пока приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных.

В Китае всю неделю будут отмечать новый год по восточному календарю. Часть недели также будут отдыхать в Гонконге, Сингапуре и некоторых других странах. В Австралии в понедельник отметят День Австралии. В Германии выйдет индекс потребительского климата (Gfk). Затем появятся индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата IFO. В США статистика продаж нового жилья. Кроме того, запланировано выступление президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса.

Во вторник наиболее важная статистика выйдет вечером в США. Появится отчёт по заказам на товары длительного пользования за декабрь. Затем будут опубликованы индексы цен на жильё от S&P/Case-Shiller. Далее в американском календаре индекс потребительского доверия от Conference Board и вновь выступление президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса. В России день большой статистики. Выйдут данные по росту реальных зарплат за ноябрь, розничным продажам и безработице за декабрь. «Полюс» сообщит операционные результаты за IV квартал и год. «Аэрофлот» проведёт встречу с инвесторами.

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Австралия сообщит о данных по инфляции за IV квартал. Ожидается, что показатель останется на уровне 1,7%. Днём в Европе выйдут индексы потребительского доверия по различным странам. В США ожидается статистика внешней торговли, а к вечеру данные по незавершённым продажам домов. Также запланирован отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Подведёт итог дня решение ФРС по ставке. Изменений не ожидается, но рынкам будет интересен сопроводительный текст. В России выйдут операционные результаты «Окей».

Новая Зеландия начнёт четверг с данных по торговому балансу. Германия сообщит о состоянии рынка труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 5,0%. В еврозоне запланирован отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. Банк Англии примет решение по ставке. Ожидается, что минимум три члена монетарного комитета проголосуют за снижение ставки. Кроме цифр по первичным обращениям за пособием по безработице, в США выйдет первая оценка ВВП за IV квартал. Ожидается, что темпы годового роста останутся на уровне 2,1%. В России будет опубликована операционная отчётность от «Русгидро» и «ЭНЕЛ Россия».

Япония начнёт пятницу с данных по промышленному производству. Ожидается, что за декабрь оно увеличилось на 0,7%. В Австралии опубликуют данные по ценам производителей за IV квартал. В Китае запланирован выход индексов деловой активности от НБС. Ожидается, что производственный PMI снизится до 50,0 п. за январь по сравнению с 50,2 п. за декабрь. Германия сообщит статистику розничных продаж за декабрь. Появятся первые оценки ВВП Франции, Италии и Испании. Инфляция в еврозоне могла ускориться до 1,4% в январе по сравнению с 1,3% в декабре. Также выйдет первая оценка ВВП еврозоны. Ожидается, что рост экономики замедлился до 1,1% в IV квартале по сравнению с 1,2% в III квартале. В США ожидаются данные по ценам личного потребления, доходам и расходам физических лиц. Позже выйдет Чикагский PMI. Завершат день отчёты Университета Мичигана по потребительскому доверию и Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставит «Северсталь». ГМК «Норникель» сообщит операционные результаты за минувший квартал. Бумаги «ФосАгро» будут торговаться последний день с дивидендами 48 рублей на акцию.

Многие азиатские рынки были закрыты по случаю нового года по восточному календарю. Австралия также отмечала День Австралии. Соответственно, из значимых остался только рынок Японии, который терял до 1,8% по индексу Nikkei 225. Фьючерсы на Dow Jones также указывают на потери американского рынка в начале дня. Власти КНР заявляют о более чем 2700 заболевших новым коронавирусом. 461 человек находятся в критичной ситуации, а 80 уже погибли. Подтверждены новые случаи в США, Ю. Корее, Сингапуре, Австралии. Если говорить о влиянии на экономику Китая, то эпидемия привела к резкому сокращению поездок внутри Китая на 28,8% по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, власти отмечают дефицит медикаментов и защитных средств, что побудило некоторых производителей отменить новогодние каникулы для своих работников. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23356,12 п. (-1,98%).

Нефть остаётся под давлением новостей о распространении коронавируса и его влияния на экономику. Прямые потери в потреблении топлива выражаются в сокращении работы общественного транспорта в ряде городов Китая, отмене авиарейсов и понижении деловой активности. Кроме того, в конце прошлой недели Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США выросло на 3 единицы до 676 штук. Золото, напротив, испытывает приток инвестиций. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 898,82 тонн до 900,58 тонн. К 9:00 мск апрельский Brent — $58,58 (-2,19%), WTI — $52,94 (-2,31%), Золото — $1579,7 (+0,50%), Медь — $5823,53 (-1,58%), Никель — $12705 (-1,89%).

Индекс доллара повышался на 0,03% до 97,88 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США резко сократилась до 1,64% по сравнению с 1,7% на торгах в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,103 (+0,03%), GBP-USD — $1,306 (-0,13%), USD-JPY – 109,07 (-0,17%).

Внешний фон остаётся тревожным. Рынки нацелены снимать перекупленность, используя в качестве повода эпидемию нового коронавируса в Китае. Российские индексы также не останутся в стороне, так как КНР является важным рынком для отечественных экспортёров. Рубль также рискует немного ослабнуть, но наличие значительных международных резервов, включая дорожающее золото, частично компенсирует давление на российскую валюту.