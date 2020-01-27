Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается негативный. Цены на нефть продолжают падение прошлой недели, а сигналы с мировых фондовых площадок в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов, которые потеряли порядка 0,6-0,9%. Причиной продаж стали опасения распространения коронавируса, второй случай которого был зарегистрирован в США. Предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Штатов в январе при этом остались выше 50 пунктов, что указывает на расширение в отраслях.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 1% на фоне беспокойств в отношении коронавируса. По всему миру было заражено уже более 2700 человек, а в КНР 80 случаев закончились летальным исходом.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1,1%, который отвоевал потери предыдущего дня в том числе ввиду некоторого улучшения данных по промышленному сектору региона.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,1% из-за страхов распространения вируса. Фондовые биржи Китая в ближайшую неделю закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Нефтяные фьючерсы утром дешевеют более чем на 2% после снижения в пятницу. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на сырье на фоне распространения вирусной инфекции. Котировки WTI опустились ниже 53 долл, а Brent пробили вниз отметку 60 долл, достигнув минимумов с октября. Ближайшими поддержками для цен выступают уровни 50,65 долл и 57,40 долл соответственно. Отчет Baker Hughes в пятницу при этом свидетельствовал о росте числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе с 673 до 676 единиц – умеренно негативно для цен.

Основные события недели: заказы на товары длительного пользования в США, индекс потребительского доверия США, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, заседание ФРС, уровень безработицы еврозоны, заседание Банка Англии, предварительные ВВП США и еврозоны в 4-м кв, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая, предварительный индекс потребительских цен еврозоны, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Квартальные отчетности опубликуют 3M, Apple, eBay, Pfizer, Starbucks, Total, AT&T, Boeing, Facebook, General Electric, Mastercard, McDonald's, Microsoft, PayPal, Tesla, Amazon.com, Coca-Cola и другие.

В России операционные результаты за 4-й кв и весь 2019 г представят “М. Видео”, “Полюс”, “Евраз”, “РусГидро”, “Энел Россия”, ГМК “Норильский никель”. “Северсталь” опубликует финансовые результаты по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу немного выросли, отступив от района средних полос Боллинджера дневных графиков (3115 и 1590 пунктов). Пробой указанных отметок откроет дорогу к падению в район 3000 и 1520 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера). Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают уровни 3160 и 1620 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3100-3170 пунктов.

Рубль по итогам сессии немного ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась чуть выше 62 руб и стремится к 62,40 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль продолжила консолидацию у 68,60 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которой поставит следующей целью движения 69,50 руб (верхняя полоса Боллинджера). Российская валюта в условиях мирового избегания риска все еще держится уверенно, но в конце концов может поддаться всеобщей панике.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в минус, следуя тенденции общемирового уклонения от риска. В связи с этим в понедельник есть опасность завершения дня по индикаторам РФ ниже важных ключевых поддержек и развития нисходящего движения. Неделя в целом ожидается интересной в том числе на макроэкономические и корпоративные события, которые могут отвлечь внимание инвесторов. Пока, однако, участники рынков сосредоточены на угрозах распространения вирусной инфекции.



