Выручка от продаж в 4К19 снизилась на 1.4% г/г до 117.9 млрд руб. из-за слабой динамики оптового бизнеса и отсутствия роста розничных продаж по сравнению с 4К18. В розничном сегменте сопоставимые продажи группы замедлились кв/кв (-0.5% в 3К против —3.6% в 4К19), хотя LfL-трафик показал небольшое улучшение кв/кв с —2.0% до —1.8%. LfL-чек продемонстрировал существенное снижение (1.5% в 3К против —1.9% в 4К19) на фоне низкой инфляции: продовольственный ИПЦ упал с 5% в 3К до 3.5% в 4К19.

Основной бизнес Ленты продемонстрировал негативную динамику: выручка гипермаркетов сократилась на 0.7% г/г до 105 млрд руб. Рост выручки в сегменте супермаркетов составил 7.8% г/г. В 4К19 количество магазинов Лента достигло 380, при этом торговые площади составили 1 489 тыс кв м (+1.5% г/г). В 4К19 на нетто-основе Лента открыла 3 гипермаркета и 2 супермаркета.

Мы считаем результаты за 4К19 слабыми, учитывая отрицательный рост выручки и замедление роста сопоставимых продаж. После смены основного акционера Ленте еще предстоит разработать свою новую стратегию (должна быть завершена во 2К20). Ожидается, что финансовые результаты за 4К19 будут опубликованы 25 февраля.