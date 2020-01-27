ФАС: Headhunter нарушила законодательство о конкуренции - негативно для восприятия
Федеральная антимонопольная служба признала действия компании HeadHunter нарушающими Закон о защите конкуренции, так как компания запрещает своим клиентам работать с роботом Vera, разработанным Stafori. HHR блокировал пользователей, которые использовали программное обеспечение сторонних разработчиков, предлагая собственный сервис Talantix с аналогичной функциональностью. ФАС заявила, что такие действия ограничивают доступ разработчиков приложений для автоматизированного рекрутинга на рынок подбора персонала. По словам ФАС, Закон о защите конкуренции запрещает фирмам, занимающим лидирующие позиции на рынке, создавать препятствия для входа на рынок других участников.
Наше мнение. Новость вряд ли приведет к существенным изменениям в бизнесе для HHR, однако она негативна с точки зрения восприятия.
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