Ситуация на денежном рынке в пятницу существенно не изменилась на фоне по-прежнему значительного уровня ликвидности в системе. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа поднялась на 2 бп, до 5,93%. Ее значение на закрытии снизилось на 18 бп д/д, до 5,67%. Значение индекса RUSFAR сместилось ниже на 1 бп, до 6,00%. Банки не воспользовались предложением ликвидности в рамках операций репо и привлекли у Казначейства депозиты сроком на 91 день на сумму 30 млрд руб. Влияние последнего на уровень ликвидности, принимая во внимание расчеты Т+1, проявится только сегодня. Объем средств на корсчетах днем ранее уменьшился с 2,66 трлн до 2,53 трлн. По нашей оценке, это достаточно комфортный уровень для банков, которые в настоящий момент располагают запасом свободных резервов на сумму около 155 млрд руб. Между тем, напомним, по оценке Банка России, отток ликвидности через бюджетный канал в период с 22 по 28 января будет относительно небольшим и составит лишь около 140 млрд руб. Корпоративный сектор сегодня уплачивает НДС и НДПИ, завтра – налог на прибыль.

На кривой процентных свопов в пятницу изменений не было, в то время как ставки по 6x9 и 9x12 FRA по итогам дня снизились на 3 бп. Ставки на кривой NDF (OIS) опустились в диапазоне от 1 бп до 9 бп. В частности, 3-месячная ставка упала на 9 бп, до 5,70%. Кривая кросс-валютных свопов закрылась в некоторых сегментах на прежних уровнях, а в других – снижением на 2бп.

В 2020 г. мы ожидаем дальнейшего притока рублевой и валютной ликвидности в систему. Кривые процентных и кросс-валютных свопов уже дисконтируют два снижения ключевой ставки по 25 бп в этом году, что, на наш взгляд, не оставляет большого потенциала для их дальнейшего снижения. В данный момент нашей основной торговой идеей на рынке ставок является рекомендация платить форвардную ставку 1-летнего кросс-валютного свопа через год. Эта торговая идея имеет положительный carry. В 2019 г. наклон кривой кросс-валютных свопов уменьшился. Сейчас спред на отрезке 1 год – 2 года составляет —34 бп, что соответствует нижнему квартилю 2-летнего диапазона. На наш взгляд, такой спред неоправдан, учитывая значительное сокращение внешнего долга российского корпоративного сектора, более спокойный график предстоящих погашений и меньший спрос на валютные кредиты на среднесрочном временном горизонте. Наш целевой уровень для кросс-валютного свопа 1y1y составляет 5,50% против текущих 5,15%. Мы также рекомендуем платить форвардный 3-летний базисный своп через год. Целевой уровень по данной идее составляет —100 бп против текущих —120 бп. В 2019 г. наклон базисной кривой уменьшился, и сейчас она имеет более выраженную инверсную форму, чем в последние годы. Спред на отрезке 1 год – 3 года в данный момент составляет —35 бп, что на 20 бп ниже 4-летней медианы.