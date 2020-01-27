В последние месяцы акции перешли в боковик. Можно зафиксировать узкий диапазон движения в канале 36,4–38,5 руб., а также более широкий боковой формат в рамках треугольника (синяя область на графике). Трендовые индикаторы подтверждают флэт.

Перепроданность по стохастическому осциллятору говорит о том, что пора возобновить рост. Но более инертный RSI пока не перепродан. Краткосрочный сценарий: формирование отскока в сторону сопротивления 38,5 руб. Допускается предварительное падение в область между нижней границей условного тренда (красные линии) и поддержкой 35 руб.

Долгосрочная картина осторожно позитивная до тех пор, пока котировки не вернутся ниже 35 руб. Тогда можно будет говорить о затухании среднесрочного up-тренда, который стартовал в июле текущего года. Отмечу, что долгосрочная тенденция с 2015 г. отсутствует.

Тем не менее существенных предпосылок для уверенного подъема в сторону 40 руб. пока нет. Показания технических индикаторов на недельном таймфрейме в целом нейтральные.

Уровни поддержки: 35 / 34,25 / 32,4

Уровни сопротивления: 36,4 / 38,5 / 39,9 / 41,45