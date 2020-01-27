Теханализ "Сургутнефтегаза" ап: потенциал снижения ограничен
В последние месяцы акции перешли в боковик. Можно зафиксировать узкий диапазон движения в канале 36,4–38,5 руб., а также более широкий боковой формат в рамках треугольника (синяя область на графике). Трендовые индикаторы подтверждают флэт.
Перепроданность по стохастическому осциллятору говорит о том, что пора возобновить рост. Но более инертный RSI пока не перепродан. Краткосрочный сценарий: формирование отскока в сторону сопротивления 38,5 руб. Допускается предварительное падение в область между нижней границей условного тренда (красные линии) и поддержкой 35 руб.
Долгосрочная картина осторожно позитивная до тех пор, пока котировки не вернутся ниже 35 руб. Тогда можно будет говорить о затухании среднесрочного up-тренда, который стартовал в июле текущего года. Отмечу, что долгосрочная тенденция с 2015 г. отсутствует.
Тем не менее существенных предпосылок для уверенного подъема в сторону 40 руб. пока нет. Показания технических индикаторов на недельном таймфрейме в целом нейтральные.
Уровни поддержки: 35 / 34,25 / 32,4
Уровни сопротивления: 36,4 / 38,5 / 39,9 / 41,45
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