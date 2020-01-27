Вспышка пневмонии в Китае из-за коронавируса вызвали у инвесторов опасения снижения потребительской активности в преддверии праздничного периода. Это стало поводом для коррекции, которая назревала уже в течение длительного времени: нефть за неделю подешевела на 6,4%, юань ослабился на 1,2% к доллару США, утянув за собой большинство валют EM. Сейчас наблюдается переток глобального капитала в пользу менее рискованных активов – казначейских облигаций США и валютных облигаций EM.

Российский рынок не избежал глобального негатива. Если прямые аналоги рубля ослабли к доллару на 0,5% за неделю, то сам рубль потерял 0,8%, даже несмотря на дальнейшее замедление ИПЦ до 2,6% г/г и предстоящие на этой неделе налоговые платежи на 1,2-1,4 трлн руб. (пн-вт). В среду премьер-министр М. Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете, что может стать сигналом к смягчению бюджетной политики.

Ключевой темой недели для рисковых активов станет новостной поток в отношении распространения коронавируса, который может оказать негативное влияние на потребительские настроения в Китае и оказать давление на спрос (в особенности, в секторе услуг). Сейчас эксперты указывают на то, что новый вирус не так опасен, как атипичная пневмония (SARS) 2002-03 гг., однако быстрое распространение вируса негативно влияет на настроения.

Для DM важным событием будет заседание ФРС США (ср). С учетом подписания «Фазы-1» торгового соглашения и инфляции на уровне 2,3% г/г в декабре, регулятор, вероятно, оставит ставку неизменной. Стоит обратить внимание на перспективы экономики США на конец года, прогнозы директоров относительно перемирия в торговом конфликте США-Китай и рисков эскалации напряженности в отношениях США и ЕС. На этой неделе будут опубликованы последние данные за 2019 год – заказы на товары длительного пользования (вт), где ожидается позитивная динамика после провала в ноябре, рост ВВП за 4К19 (чт), и оценки потребительских настроений за январь 2020 года (вт), которые, вероятно, будут позитивными.

Из прочих событий следует отметить заседание Банка Англии (чт), поскольку в этот раз мнения рынка разделились поровну между снижением ставки и ее сохранением на текущем уровне. Глобальные аналитики ИНГ ожидают сохранения ставки накануне выхода Великобритании из ЕС (пт), что может поддержать курс фунта.

В России на этой неделе ожидаются налоговые выплаты (пн, вт) в размере 1,4 трлн руб., однако способность этого фактора противостоять внешнему негативу под вопросом. Особое внимание следует уделить недельной инфляции (ср) и новостям в отношении бюджетной политики, что будет значимо в преддверии «недели тишины» перед заседанием ЦБ РФ 7 февраля.

Данные по динамике розничной торговли за декабрь и зарплат за ноябрь (вт), позволят подвести предварительный итог экономической активности за прошлый год. Ключевой вопрос – насколько ситуация в потребительском секторе слабее, чем в производственном, и каков будет потенциальный эффект от предложенных недавно дополнительных мер социальной поддержки. Опубликованные на прошлой неделе данные промышленности указали на то, что настроения в обрабатывающем секторе, ориентированном на сельское хозяйство, нефтепереработку, строительство и транспорт, позитивны. В 2020 году и потребители, и производители могут получить поддержку от потенциального смягчения бюджетной политики, однако в отсутствие структурных мер это может привести к росту инфляционных рисков.