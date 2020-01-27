Инвесторы распродают рискованные активы на фоне быстрого распространения коронавируса. В пятницу в первой половине дня рубль укреплялся на фоне активных продаж иностранной валюты экспортерами для сегодняшней выплаты НДПИ в размере 500 млрд руб. Однако вечером инвесторы решили захеджировать позиции в рискованных активах в преддверии выходных на фоне распространения коронавируса. В результате акции, валюты развивающихся рынков и нефть упали в цене. Рубль подешевел на 0,7%, но смог немного восстановить позиции поздно вечером перед закрытием рынка.

За выходные ситуация с коронавирусом в Китае ухудшилась сильнее, чем опасались инвесторы. Число заболевших достигло почти 3 000 при 80 летальных исходах. Смертность пока остается относительно низкой, но скорость распространения высока, и китайские власти допускают, что она может ускориться. Одна из причин — отсутствие симптомов в период до двух недель после заражения. Учитывая, что центр эпидемии — город Ухань — был перекрыт в середине прошлой недели, активное распространение вируса может продолжиться до середины следующей недели. На этом фоне китайские власти продлили новогодние праздники до 2 февраля. Вероятно, будут усилены ограничения транспортного сообщения между китайскими городами, в том числе некоторые города могут быть закрыты, а авиасообщение с другими странами — сокращено. Из позитивных моментов можно отметить, что большинство заболевших находятся на территории материкового Китая, а в других регионах мира вирус распространяется слабо. Поэтому меры китайских властей могут оказаться весьма эффективными.

В ближайшее время оценка ущерба экономике Китая из-за эпидемии коронавируса будет увеличиваться, что приведет к давлению на рискованные активы в течение недели. Сегодня утром нефть потеряла в цене 2,3%, а юань упал на 0,5%. На этом фоне рубль ослаб на 0,3%. Вероятно, рискованные активы продолжат падение сегодня в течение дня, и рубль может ослабнуть до 62,6 за доллар.