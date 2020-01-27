Рынок ОФЗ в ходе прошедшей недели консолидировался на достигнутых уровнях, немного сильнее выглядел короткий отрезок кривой, где снижение доходности за неделю составило 3–6 б.п. Предстоящая неделя начинается с коррекции на мировых площадках в связи с распространением коронавируса, валюты стран ЕМ, включая рубль, находятся под давлением. Мы ожидаем, что рынок ОФЗ также может скорректироваться. При этом короткий отрезок кривой будет выглядеть сильнее за счет высоких выплат от погашения ОФЗ и перераспределения ликвидности.

Участники рынка на предстоящей неделе получат высокий объем платежей по локальным облигациям: ~348 млрд руб. (66 млрд руб. неделей ранее). Основная часть приходится на выплаты по ОФЗ – 311 млрд руб., в том числе на крупнейшее в этом году погашение выпуска ОФЗ-ПК-29011 (250 млрд руб.), что поддержит короткий отрезок кривой. Объем выплат по еврооблигациям сохранится на уровне прошлой недели – 108 млн долл. (107 млн долл. неделей ранее).

Внешние события, способные оказать влияние на российский долговой рынок:

— 29 января – решение ФРС США по ставке, которое, как мы ожидаем, не принесет новостей. Ставка, наиболее вероятно, будет сохранена на уровне 1,75%. При этом наибольший интерес представляют сопроводительный пресс-релиз и конференция Дж. Пауэлла, учитывая, что 1) это будет первое в этом году заседание, 2) подписана первая фаза торгового соглашения между США и Китаем (при этом тарифы все еще требуют снижения или частичной отмены) и 3) на прошлой неделе МВФ в рамках очередного раунда подготовки World Economic Outlook пересмотрел в худшую сторону прогнозы роста экономики США в 2020–2021 гг. (до 2,0% г/г и 1,7% г/г соответственно). Если ФРС США даст сигнал о более раннем, чем ожидал рынок, возобновлении цикла понижения ставок, мы ожидаем снижения доходностей UST и ослабления доллара.

— Важнейшим событием предстоящей недели является Brexit. В пятницу, 31 января, Великобритания официально покинет состав ЕС после утверждения сделки парламентом и подписания соответствующего соглашения с главами Европейского совета и Еврокомиссии. Мы полагаем, что само событие уже учтено рынком и наибольший интерес представляют заявления британского премьер-министра и глав ЕС о дальнейших действиях после Brexit. В случае, если будет озвучено твердое намерение заключить соглашение о свободной торговле между Великобританией и ЕС, мы ожидаем положительного влияния на евро.

— В пятницу будут опубликованы данные по ВВП за 4К19 и инфляции за январь в еврозоне. В случае замедления роста ВВП в 4К19 сильнее ожиданий рынка (ниже отметки 1,1% г/г) и/или замедления инфляции (против ожидаемого рынком незначительного ускорения до 1,4% г/г) мы прогнозируем ослабление евро и снижение доходностей европейского долга. Этому также будет способствовать отсутствие значимых заявлений о новой стратегии монетарной политики ЕЦБ в ходе заседания на прошедшей неделе.

— В пятницу агентство S&P опубликует плановое решение по суверенному рейтингу Турции. Мы полагаем, что рейтинг страны и прогноз по нему останутся неизменными («В+», стабильный). Основные триггеры для понижения – экономический рост существенно ниже прогноза агентства (3,2% в 2020 г.), стресс в банковском секторе, выражающийся, например, в превышающем ожидания агентства росте числа дефолтов по выданным корпорациям кредитам или существенное ослабление лиры. При этом текущий консенсус-прогноз Bloomberg по росту экономики на 2020 г. критически не отличается от ожиданий агентства и составляет 2,5%. С момента публикации последнего пресс-релиза в августе NPL умеренно выросли – до 5,23% в ноябре, по данным CEIC, с 4,64% в августе. Текущий консенсус также предполагает умеренное ослабление лиры – на 8% к концу 2020 г.