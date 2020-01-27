Распространение смертельно опасного вируса в Китае и вспышки эпидемии в других странах, в том числе в Японии, Корее, Тайване, Австралии, Франции и США, вызвали панику на глобальных рынках, и инвесторы начали уходить в защитные активы. Правительство Китая ввело экстренные меры по контролю за распространением вируса; Китайский Новый год продлится до 2 февраля, и, как было объявлено сегодня утром, финансовые рынки Китая будут закрыты минимум до следующего понедельника, так как правительство Китая признает, что пока ему не удалось взять вирус под контроль, несмотря на весьма агрессивные меры. Инвесторов интересует, насколько опасен данный вирус и раскрывает ли Пекин всю картину до конца. Пока сложно спрогнозировать масштаб последствий этого вируса на мировую экономику. Почти наверняка основной удар понесет экономика Китая, так как Китайский Новый год ассоциируется с праздничными расходами на подарки, развлечениями и путешествиями. Глобальный эффект тоже вполне очевиден: фьючерсы на железную руду на бирже в Сингапуре опустились в цене на 6,6% до $85/т на фоне роста опасений о том, что вирус подорвет рост китайской экономики; цены на нефть сегодня снижаются (Brent —3,2% до 58,71 руб./барр.) после того как упали почти на 10,0% на прошлой неделе на фоне ухудшения перспектив спроса.

Как ожидается, ФРС на заседании в среду сохранит процентные ставки на прежнем уровне: ФРС США завтра и послезавтра проведет первое в этом году заседание по ставкам. По ожиданиям, глава ФРС Джером Пауэлл сохранит ставки на прежнем уровне. Учитывая весьма сдержанный уровень инфляции и только что заключенную промежуточную торговую сделку между США и Китаем, у ФРС нет веских причин изменить вектор своей политики. После решения по ставкам Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

Brexit сейчас никак не повлияет на настроение в мире; в центре внимания – потенциальное партнерство с Huawei: 31 января, в 23.00 по лондонскому времени, спустя 4 года после референдума, наконец, состоится Brexit. На данном этапе само событие носит символический характер и знаменует собой начало 11-месячного периода подготовки и оформления торговой сделки между Великобританией и ЕС. Мы не ожидаем, что само это событие как-то повлияет на рынки, пока не будут известны подробности торговых переговоров между ЕС и другими глобальными экономиками, с одной стороны, и Лондоном, с другой. Сейчас же в центре внимания британской общественности – ее отношения с США. В эту среду правительство Великобритании должно принять решение по поводу использования оборудования Huawei в разработке национальных частот 5G. У Великобритании нет альтернативной технологии, и она видит весьма ограниченные риски для своей безопасности от использования китайского оборудования, несмотря на сильные возражения со стороны Вашингтона. Правительство Великобритании стремится заявить о себе как о глобальном игроке после Brexit, однако сотрудничество с Huawei и Китаем, вероятно, вызовет протест со стороны Вашингтона.

На этой неделе в центре внимания будет находиться российская макростатистика

Во вторник Росстат представит макроэкономическую статистику за 2019 г. Особого внимания заслуживает рост оборота розничной торговли. Эта цифра, судя по всему, подтвердит факт ускорения роста потребления на фоне роста госрасходов. На этой неделе также выйдет статистика по банковскому сектору за 2019 г., рост которого, по нашим ожиданиям, составит 19% г/г, немного превысив наш первоначальный прогноз.

Цены на нефть

Цены на нефть резко негативно отреагировали на распространения так называемого уханьского вируса на фоне опасений по поводу спроса во второй по масштабу крупнейшей экономике мира; пока полностью не прояснится масштаб влияния этого вируса на экономику Китая, опасения сохранятся. Тем не менее, на этой неделе мы будем наблюдать волатильность цен на нефть на фоне роста напряженности на Ближнем востоке после нанесения ракетного удара по посольству США в Ираке. В среду EIA представит данные по запасам нефти в США и обзор по энергетическому рынку на 2020 г. Поставки из Ливии все еще ограничиваются примерно 1 млрд барр. в сутки; таким образом, прогресс в торговых переговорах может привести к росту объемов поставок на рынок. Brent на этой неделе будет торговаться в диапазоне от $57/барр. до $63/барр. (Brent). Ослабление курса рубля продолжится: Ослабление курса рубля на этой неделе может продолжиться на фоне резкого снижения цены на нефть и завершения периода налоговых выплат. Глобальные инвесторы сейчас уходят из рискованных активов, и такая ситуация, судя по всему, сохранится до тех пор, пока коронавирус не будет взят под контроль.

Пока вирус не взят под контроль, интересных бумаг за рамками золотодобывающего сектора немного

Эта неделя для российских компаний будет спокойной. В четверг представят свои операционные результаты за 4К19 компании Evraz и RusHydro. Коронавирус продолжит определять настроение рынков до тех пор, пока не появится информация о том, что его удалось взять под контроль. Только в этом случае мы можем ожидать уход инвесторов из “тихих гаваней” и возобновление аппетита к риску. Цены на нефть и цены на металлы находятся под давлением на фоне опасений по поводу масштаба последствий вируса на китайский спрос, что, в свою очередь, будет оказывать давление на акции российских нефтегазовых экспортеров (ROSN, LKOD, OGZD) и бумаги горно-металлургического сектора (RUAL, EVR, ALRS). Золотодобывающие компании (PLZL, POLY) будут выигрывать от ухода инвесторов в “тихие гавани”. Кроме того, мы наблюдаем распродажи и по акциям AFLT на фоне частичного закрытия авиарейсов в Китай. Ослабление курса рубля вызовет фиксацию прибыли по недавним лидерам роста энергетического сектора (HYDR, FEES, RSTI) и ослабит интерес к бумагам банков (SBER, VBTR).