По итогам торгов 27 января индекс МосБиржи упал на 1,94%, до 3085,16 п., а индекс РТС на 3,62%, до 1541,90 п.

На отечественный рынок пришла коррекция, спровоцированная новостями о распространении коронавируса в Китае и других странах. Нефть провалилась ниже $59 за баррель Brent на опасениях снижения потребления. В целом, сырьевой сектор как в России, так и в Европе оказался самым слабым из-за рисков замедления глобальной экономики. В хорошем плюсе завершили день лишь «Полюс» (+5,48%), Polymetal (+1,54%) и X5 Retail Group (+1,62%). Список аутсайдеров дня возглавили бумаги En+ (-4,57%), «Мечел» (-4,08%), «АЛРОСА» (-3,86%), Сбербанк (-3,83%) и «Интер РАО» (-3,62%). В акциях «Газпрома» (-2,94%) пессимизм поддерживался информацией о падении поставок газа в Европу на 20%, а также перспективой снижения цены на газ до уровня себестоимости или даже убыточности. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 89,131 млрд рублей.

Рубль, как и прочие рискованные активы, подвергся давлению, растеряв свои достижения более чем за месяц. Естественно, что его ослаблению способствовала нефть, но в большей степени это проявление глобального бегства от риска без разбора на сильные, или слабые активы. ЦБ РФ опубликовал расчёты по выплате внешних долгов. На I квартал ожидаются платежи в размере $11,5 млрд, а на II квартал $13,5 млрд. Это на 14% выше платежей в I квартале 2019 года и на 3% меньше, чем в II квартале соответственно. Отечественный валютный рынок, скорее всего, даже не заметит эти объёмы. Внешнее давление также постепенно ослабнет и рубль вновь вспомнит о своих фундаментальных преимуществах.

Вирусные страхи также толкали американские индексы вниз. Более того, Dow Jones снижается уже пять сессий подряд. Инвесторов больше напугали сообщения о том, что около 110 человек в США проходят проверку на подтверждение нового коронавируса. Впрочем, американский рынок также был сильно перегрет. По состоянию на 1 января ожидаемый P/E показатель S&P 500 составлял 23,78. Даже после коррекции последних дней P/E индекса составляет 24,41. В историческом плане это весьма высокий показатель. Естественно, что в условиях вирусной паники никто не обращает внимание на статистику. Продажи новых домов в США сократились за декабрь на 0,4% до 694 тыс. в годовом пересчёте. Спросом у инвесторов пользовались компании по диагностике и производству вакцин. Акции Co-Diagnostics Inc. подорожали на 82,45%, NanoViricides Inc. на 86,98%, а Allied Healthcare Products Inc. на 50,0%. Меж тем, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США провалилась до 1,605%. По итогам дня DJIA упал на 1,57% до 28535,80 п., а S&P 500 также на 1,57% до 3243,63 п.

Азиатские индексы продолжили снижаться. После нового года по восточному календарю начал работать рынок Ю. Кореи. Индекс KOSPI терял более 3,3%. Китай сообщает о заражении новым коронавирусом более 4,5 тыс. человек и о 106 случаях летального исхода. Наиболее сильные распродажи наблюдаются в секторах, связанных с туризмом и авиаперевозками. Singapore Airlines подешевела почти на 3%, а южнокорейская Korean Air Lines на 7%. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 23233,93 п. (-0,47%).

Сохраняются страхи и на рынке нефти, хотя котировки уже просто снижаются, а не демонстрируют обвал. США, как и многие другие страны, предупредили о нежелательности поездок в Китай без крайней необходимости. Падение спроса на авиационное топливо в азиатском регионе уже отмечают различные источники. Дополнительным поводом для продолжения снижения котировок нефти может стать статистика по запасам в США. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста, как запасов нефти, так и нефтепродуктов. Опасения по поводу спроса столь сильны, что рынок проигнорировал новости из Ливии, где поставки упали почти до 280 тыс. бар. в сутки с обычных 1,22 млн бар. К 9:05 мск апрельский Brent — $58,45 (-0,22%), WTI — $53,08 (-0,11%), Золото — $1578,6 (+0,08%), Медь — $5741,96 (+0,31%), Никель — $12780 (+1,31%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 97,93 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,62% по сравнению с 1,605% накануне вечером. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,102 (+0,04%), GBP-USD — $1,305 (-0,01%), USD-JPY – 109,01 (+0,12%).

Эпидемия коронавируса в Китае остаётся главным фактором, который давит на рынки. Однако наиболее сильная реакция уже была реализована в понедельник. Поэтому можно ожидать если не разворота активов, то замедления их падения. Конечно, пессимизм может усилиться, если масштабы эпидемии станут ещё более значимыми. В любом случае, мы можем пока отметить возобновление роста котировок промышленных металлов и ослабление иены, что уже ассоциируется с аппетитами к риску, а не бегством от него. Российский рынок может начать день в минусе, но поводов для обвального снижения нет.