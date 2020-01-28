В понедельник российские активы ожидаемо оказались под давлением глобального снижения аппетита к риску на фоне распространения вируса пневмонии, грозящего замедлением мировой экономике. В результате, доходность 5-летних ОФЗ выросла в понедельник на 6 б.п. – до 5,87% годовых, 10-летних – на 6 б.п. – до 6,26% годовых. Ожидаем сохранения давления на рынки – коррекция доходности 10-летки ОФЗ вполне может достигнуть 6,35%-6,45% годовых на текущей неделе, в то время как дальнейшая динамика российских бумаг продолжит находиться в зависимости от глобальных рынков и скорости распространения вируса. На этом фоне локальные темы – замедление инфляции и ожидания февральского заседания ЦБ РФ – пока отходят на второй план.

Рынок долларовых евробондов пока остается в стороне от глобальной коррекции – доходности суверенных бумаг ЕМ вчера слабо изменились (доходность 10-летки РФ осталась на уровне 2,95% годовых): пока наблюдаемый на рынках негатив компенсируется расширением кредитных спрэдов на фоне снижения доходности базовой кривой. Так, в понедельник доходность UST’10 снизилась еще на 8 б.п. – до 1,61% годовых при расширении кредитной премии РФ до 134 б.п. Вместе с тем, продолжительное снижение спроса на риск не сможет компенсироваться только за счет кредитных премий – евробонды ЕМ могут оказаться под давлением при возврате доходности 10-летки РФ выше 3% годовых.



