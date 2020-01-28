Совет директоров "Эталона" одобрил выкуп 10% акций: позитивно
Компания запускает выкуп собственных акций в размере 10% уставного капитала, который будет осуществлен до конца 1К20. Эталон также обещает выплачивать не менее 12 руб. на ГДР в рамках своей обновленной дивидендной политики. Эффект на компанию. Решения по дивидендной политике и выкупу акций были приняты в рамках одобренной Стратегии развития компании до 2024 г., которая предполагает:
— повышение эффективности. Снижение административных издержек посредством внедрения цифровых решений по контролю за расходами и упрощения структуры владения активами;
— цифровую и технологическую трансформацию. Эталон намерен разработать альтернативные технологии строительства в дополнение к применяемой ныне кирпично-монолитной технологии для снижения себестоимости и сокращения сроков строительства;
— усиление на ключевых рынках. Усиление присутствия на рынке Санкт-Петербурга на фоне ожидаемого сокращения предложения в 2020–2021 гг., после чего планируется стабилизация портфеля проектов в Москве и Санкт-Петербурге путем восполнения портфеля проектов в объеме продаваемой недвижимости;
— развитие экосистемы. Развитие дополнительных сервисов для жильцов, проживающих в домах, построенных Компанией, для повышения Индекса потребительской лояльности (NPS) с целью увеличения доли повторных продаж, а также получения прибыли от дополнительных услуг;
— дальнейшую географическую экспансию. При достижении стабильного операционного и финансового роста Эталон рассмотрит возможность выхода на новые региональные рынки в города со стабильным спросом, высоким уровнем доходов и высокими ценами на недвижимость. Такой выход возможен как органически, так и в партнерстве с местными игроками.
Эффект на акции. Новости по выкупу акций и дивидендам крайне позитивны для бумаги и отражают стремление компании повысить привлекательность своих акций для портфельных инвесторов. Они также говорят о высокой финансовой стабильности Эталона.
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