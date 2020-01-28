Дивиденды могут превысить 30% прибыли после тестов в рамках "Ямал СПГ". Финансовый директор (CFO) "Новатэка" (NVTK RX – ПОКУПАТЬ) Марк Джетвей сообщил журналистам, что предпочел бы наращивать дивиденды, не меняя дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату 30% от чистой прибыли по МСФО. Согласно условиям финансирования проекта "Ямал СПГ", дивиденды "Новатэка" не должны превышать этого порога, однако завершение тестов 15 газовозов класса Arc7 в марте-апреле позволит снять это ограничение.

Приоритет – гибкость в привлечении проектного финансирования. Любые изменения дивидендной политики возможны, по словам Джетвея, только во 2 п/г 2020 г., после завершения тестов в рамках финансирования "Ямал СПГ". Эти сроки соответствуют планам "Новатэка" по возможной корректировке дивидендных выплат, о которых компания сообщала ранее. Джетвей предпочел бы не увеличивать норму дивидендов до уровня 50% или выше, чтобы избежать необходимости заимствования. В 2020 г. привлечение долгосрочного финансирования не ожидается. Также не обсуждается возможность привязки дивидендов к СДП.

"Новатэк" остается скорее компанией роста, чем дивидендной историей. Мы полагаем, что "Новатэк" учитывает необходимость привлекать в ближайшем будущем финансирование для новых проектов СПГ, в первую очередь "Арктик СПГ 2", а затем и "Обский СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3". Сравнительно невысокий минимум дивидендных выплат повысит гибкость компании в отношении условий проектного финансирования. Кроме того, "Новатэк" остается компанией роста благодаря своим масштабным планам развития СПГ, поэтому дивидендная доходность вряд ли в ближайшие годы приблизится к уровню других крупных российских нефтегазовых компаний. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции "Новатэка".