По итогам поездки в Антверпен мы приходим к выводу, что продолжающееся восстановление объемов продаж алмазного сырья у крупных добывающих компаний обусловлено нормализацией загрузки мощностей в сегменте огранки после снижения во 2п19, причем этот процесс совпадает с традиционным сезонным пополнением запасов после праздничного периода. Розничные продавцы действительно показали хорошие результаты в праздники, однако, как мы полагаем, тенденция недостаточно сильна, чтобы поддержать динамику пополнения запасов ограночными предприятиями в течение длительного времени. Учитывая дальнейшее сокращение долговой нагрузки и консолидацию в сегменте, рынок едва ли существенно вырастет в 2020 г., но может отчасти восстановиться относительно уровней 2019 г. Эти факторы свидетельствуют в пользу нашего прогноза по рынку алмазов и нашей нейтральной оценки перспектив Алросы. В результате обсуждений с участниками рынка мы пришли к мнению, что сформировался широкий консенсус по следующим вопросам.

Положительные сдвиги на рынке необработанных алмазов в январе. Благодаря стабилизации ситуации в конце 2019 г. в январе темпы пополнения запасов необработанных алмазов в ограночном сегменте вернулись ближе к своим обычным сезонным уровням. На наш взгляд, это может способствовать улучшению динамики продаж Алросы и De Beers в годовом сопоставлении (средние январские уровни для Алросы и De Beers составляют 330 млн долл. и 610 млн долл. соответственно). Это согласуется с нашим прогнозом, предполагающим рост продаж Алросы в 1к20 на 16% г/г. Существенного повышения индексных цен не произошло, за исключением небольшого роста цен на тендерах по сравнению с концом 2019 г. Однако большинство участников отмечает улучшение сортамента, что может способствовать повышению средней цены реализации Алросы (на 1к20 мы прогнозируем рост средней цены реализации компании на 11% г/г).

Некоторое улучшение на розничном рынке; оборачиваемость запасов по-прежнему вызывает вопросы. Период рождественских продаж продемонстрировал улучшение динамики розничного ювелирного рынка, прежде всего в США. Важно отметить, что сильные результаты показали не только крупнейшие американские продавцы ювелирных изделий (на которых приходится 15–20% всего рынка), но и мелкие и средние игроки. В то же время в Китае розничный спрос остается довольно слабым. В 2019 г. ритейлеры смогли сократить свои запасы, однако необходимо увидеть конкретные цифры по крупнейшим публичным игрокам этого рынка.

Стабилизация в ограночном сегменте. Финансовая ситуация в ограночном сегменте, включая рентабельность, оборот товарных запасов и дальнейшие перспективы, заметно улучшилась с момента нашего последнего визита в Антверпен летом 2019 г., как и настроение представителей сектора. Во 2п19 загрузка мощностей по огранке и полировке камней была низкой, а закупки алмазного сырья находились на минимальном уровне, и увеличение объема закупок в ноябре–январе мы расцениваем как признак восстановления загрузки производственных мощностей до нормальных уровней. Однако восстановление спроса и цен на бриллианты коснулось не всех участников рынка, из чего следует, что тенденция к восполнению товарных запасов может ограничиться ближайшими 2–3 месяцами, включая январь. Большинство представителей ограночного бизнеса, с которыми мы общались, указывали на хрупкий баланс спроса и предложения на рынке, который может быть легко нарушен в случае колебаний цен и/или предложения. И хотя большинство участников рынка, по нашим наблюдениям, ожидают некоторого восстановления оборота на рынке в 2020 г., этого будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери, понесенные в 2019 г.