27 января Юнипро опубликовала операционные результаты за 2019 г. Общий объем выработки электроэнергии составил 46,4 млрд кВт-ч, то есть остался практически на уровне годичной давности (-0,5% г/г), при этом выработка в 4к19 снизилась на 9% г/г (показатели за квартал по отдельным электростанциям сократились в диапазоне от 3% до 24% г/г). Производство тепловой энергии уменьшилось на 7% г/г, до 2,1 млн Гкал. Результаты обусловлены погодными условиями, плановыми ремонтами и диспетчеризацией со стороны Системного оператора.

Наш комментарий: Операционные результаты за 4к19 оказались в целом слабее, чем за 9м19, в связи с чем общий объем выработки электроэнергии за год не вырос. При этом на Сургутской ГРЭС, основном прибыльном активе компании, объем производства остался на уровне годичной давности. В итоге Юнипро за весь 2019 г. может показать EBITDA ближе к нижней границе планового диапазона в 28–30 млрд руб. Таким образом, в 2019 г. показатели прибыли будут стабильными, а в 2020 г. они, как ожидается, вырастут в связи с запуском 3-го энергоблока Березовской ГРЭС. Помимо этого, компания установила на 2020–2022 гг. уровень ежегодных дивидендных выплат, равный 0,32 руб. на одну акцию (дивидендная доходность – 11,1%, исходя из текущих котировок). Первые промежуточные дивиденды будут выплачены уже в июне 2020 г., что минимизирует влияние операционных результатов на инвестиционную привлекательность компании в среднесрочной перспективе.



