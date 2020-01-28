Компания "Металлоинвест", подконтрольная Алишеру Усманову, планирует продать "Уральскую сталь" Загорскому трубному заводу (ЗТЗ), который производит трубы большого диаметра. По мнению участников рынка, ЗТЗ аффилирован с Газпромом и первоначально создан с целью снижения цен на трубы большого диаметра на российском рынке. Возможная покупка "Уральской стали" свидетельствует о заинтересованности ЗТЗ в рынке бесшовных труб нефтяного сортамента, сфокусированном на нефтегазовой отрасли. Уральская сталь производит заготовки для производства OCTG. Примерно 70% рынка OCTG сейчас контролирует ТМК. Если ЗТЗ войдет в сегмент OCTG, конкуренция для ТМК может стать вполне ощутимой. Новость НЕГАТИВНА для ТМК.