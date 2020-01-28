Минфин объявил об эмиссии нового флоатера, что актуально для аукциона на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры. Российский рынок, которому в пятницу удалось остаться в стороне от опасений глобальных инвесторов по поводу коронавируса, вчера уже не смог их игнорировать, к тому же волнения заметно усилились после выходных. Новую неделю все мировые рынки начали с заметного падения, а нефть подешевела более чем на 2%: инвесторы пытаются оценить потенциальный ущерб для мировой экономики от нового вируса. Торги в сегменте рублевого госдолга начались сразу с уровней доходности на 4–6 б.п. выше, чем при закрытии в пятницу. Рубль, как и большинство валют ЕМ, вчера заметно дешевел, поддержки от уплаты налогов российской валюте не хватило и за основную сессию она потеряла почти 1%. Отметим, что в первой половине дня обороты на рублевом рынке были сравнительно невысокими, во второй половине дня они несколько выросли после открытия торгов в США и Европе, при этом основные сделки заключали локальные игроки, заметных продаж со стороны нерезидентов не наблюдалось. На кривой активность преимущественно сосредоточилась в пяти бумагах: в коротких ОФЗ 26217 с погашением в 2021 г., в среднесрочных ОФЗ 26223 и ОФЗ 26222 с погашением в 2024 г., в длинных ОФЗ 26221 с погашением в 2033 г. и ОФЗ 26225, погашаемых в 2034 г. По итогам дня кривая вплотную приблизилась к отметке 6,5% годовых (+8 б.п.) на самом дальнем своем конце. Очень своевременно при текущей рыночной конъюнктуре Минфин объявил об эмиссии нового выпуска (погашение – в апреле 2024 г.) с переменным купоном, привязанным к RUONIA, серии 24021 на 300 млрд руб. Он будет доступен для аукционов с 29 января. Следовательно, мы ждем его дебюта уже в эту среду, и это совпало с нашим предположением, что размещение флоатера на фоне погашения другого в объеме 250 млрд руб. в эту среду представляется наиболее очевидным шагом. Из-за ухудшения конъюнктуры, вместе с новыми ОФЗ 24021 Минфин, по нашему мнению, скорее предложит среднесрочные ОФЗ 26232, чем какой-то длинный выпуск.